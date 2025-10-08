Egyptian Koshari: खिचडी आणि पास्ता यांचा परफेक्ट संगम; तुम्हीसुद्धा ट्राय करा इजिप्तची कुशारी

Egyptian Koshari Recipe: कुशारी, हा इजिप्तचा राष्ट्रीय पदार्थ आहे. हा एक पारंपरिक शाकाहारी पदार्थ असून त्याची सुलभता, परवडणारी किंमत आणि पौष्टिकता यामुळे तो सर्व स्तरातील लोकांमध्ये लोकप्रिय आहे. या तृप्त करणाऱ्या पदार्थाला इजिप्तमध्ये 'कंफर्ट फूड' म्हटले जाते..इजिप्तची कुशारी व आपली खिचडी यात खूप साम्य आहे. दोन्हीमध्ये तांदूळ व डाळी यांचा वापर केलेला असतो. ब्रिटिश राजवटीच्या काळात इजिप्तमध्ये भारतीय सैनिक व मजूर आले. त्यांनी इजिप्तमध्ये आपला खिचडी हा पदार्थ आणला. त्याच सुमारास इटलीच्या कामगार, व्यापारी, कारागीर अशा लोकांनी इजिप्तमध्ये त्यांचा पास्ता आणला. इजिप्तच्या लोकांनी या दोन्ही गोष्टी एकत्र करून, त्यात अरब देशांत मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाणारे अख्खे मसूर व छोले घातले. त्यावर आपला खास टोमॅटो सॉस, लसूण-व्हिनेगर साँस व तळलेले कांदे घालून नवीन पदार्थ तयार केला. अशा विविध घटकांचा संगम करून कुशारीची निर्मिती झाली..Nepalese Jhol Momo Recipe: झणझणीत, आंबट आणि शेंगदाण्याच्या चवीचे, नेपाळचे खास झोल मोमो एकदा नक्की ट्राय करा.कुशारीची पूर्वतयारी खूप महत्त्वाची असते. कारण त्यात बरेच घटक असून, ते वेगवेगळ्या प्रकारे शिजवावे लागतात. त्यासाठी तांदूळ धुवून त्याचा मीठ घालून मोकळा भात करावा लागतो. पाण्यात किंचित तेल घालून त्यात पास्ता शिजवून घ्यावा लागतो. मसूर व छोले ७ ते ८ तास भिजत घालून वेगवेगळे उकडून घ्यावे लागतात. टोमॅटोचा व लसूण आणि व्हिनेगरचा असे दोन प्रकारचे सॉस तयार करावे लागतात.बारीक चिरलेले कांदे सोनेरी व कुरकुरीत होईपर्यंत तेलात तळून ठेवायला लागतात. हा पदार्थ करायला साधा आणि सोपा वाटत असला, तरी त्याची पूर्वतयारी व्यवस्थित केली आणि सर्व पदार्थ योग्य प्रमाणात घेतले तरच तो चविष्ट बनतो..कुशारी नेहमी गरमागरम खाल्ली जाते. त्यात घालायचे सर्व पदार्थ व सॉस गरम ठेवले जातात. कुशारी बनवताना भात, पास्ता, उकडलेले मसूर व छोले यांचे एकावर एक थर लावले जातात किंवा हे सर्व पदार्थ एकत्र केले जातात व त्यावर भरपूर टोमॅटो सॉस घालतात, वरून तळलेला कुरकुरीत कांदा घालून कुशारी सव्र्व्ह करतात. प्रत्येक जण आपल्या आवडीनुसार त्यावर लसूण व व्हिनेगर सॉस घालून घेतो. कुशारी म्हणजे आंबट, गोडसर, तिखट, झणझणीत अशा सगळ्या चवींचं मिश्रण आहे. अशा चवीला इजिप्तमध्ये मल्टीलेअर्ड म्हणजे बहुपदरी चव म्हटले जाते. याचा अर्थ कुशारी खाताना टप्प्याटप्प्याने वेगवेगळे स्वाद आणि चव अनुभवता येतात..कुशारीमध्ये कार्बोहायड्रेट्स, प्रथिने आणि फायबर भरपूर प्रमाणात असून तो एक पोटभरीचा व असा पौष्टिक पदार्थ आहे. त्यातील तांदूळ, मसूर व छोले कुशारीला परिपूर्ण बनवतात. कुरकुरीत कांदे चांगला पोत देतात आणि सोबत असलेले टोमॅटो सॉस आणि लसूण व्हिनेगर सॉस त्याला एक अद्वितीय चव देतात. कुशारीला खरी चव मिळते ती त्यावर घातल्या जाणाऱ्या मसालेदार टोमॅटो सॉसमुळे..Quick Mushroom-Spinach Omelette: हलक्या भूकेसाठी सोल्यूशन हवं आहे? मग ट्राय करा झटपट तयार होणारं मशरूम-पालक ऑम्लेट.हा चविष्ट पदार्थ पोषणमूल्यांनी भरलेला असूनही अतिशय किफायतशीर किमतीला मिळतो, त्यामुळे त्याला गरीबांचे अन्न असे म्हटले जाते. आज कुशारी हा पदार्थ इजिप्तमधील सर्व स्तरातील लोकांचा अतिशय आवडता पदार्थ असून तो रस्त्याच्या कडेला असलेल्या स्टॉल्सपासून ते उच्चभ्रू रेस्टॉरंट्सपर्यंत सर्वत्र मिळतो. काही रेस्टॉरंट्स तर केवळ कुशारीच विकतात. त्याच्या शाकाहारी स्वरूपामुळे तो विविध आहार पद्धतींच्या लोकांमध्ये प्रिय आहे..विविध चवींच्या संगमामुळे आणि पोषणमूल्यांमुळे आज कुशारी जगभरात लोकप्रिय झाली आहे. त्यामुळे हल्ली बाजारात झटपट बनवता येणारी रेडी टू कुक कुशारी पॅकेट्स मिळू लागली आहेत. इन्स्टंट नूडल्सप्रमाणे त्यात फक्त गरम पाणी घालून तो पाच ते सात मिनिटांत तयार होतो. कुशारी हा फक्त भूक भागवणारा पदार्थ नाही, तर इजिप्तच्या गजबजलेल्या रस्त्यांची चव, लोकांच्या साधेपणाची झलक आणि एकत्रितपणाचा अनुभव देणारा खरा राष्ट्रीय पदार्थ आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.