Traditional British Cuisine: बर्गर आणि सँडविचची मजा वेगळी, पण इंग्लंडची खरी चव आहे ह्या पदार्थांत!

Authentic England Food: फश अँड चिप्स हा ब्रिटनच्या दैनंदिन जीवनातला एक साधासुधा; पण ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वाचा पदार्थ आहे. माशाचा तळलेला गरमागरम व कुरकुरीत तुकडा आणि त्याबरोबर सोनेरी रंगावर तळलेले बटाट्याचे काप असे या पदार्थाचे वर्णन करता येईल. ब्रिटनच्या खाद्यसंस्कृतीत महत्त्वाचे स्थान मिळवलेल्या या पदार्थाला तिथे चव आणि परंपरा याचा संगम असे म्हणले जाते..ब्रिटनमध्ये औद्योगिक क्रांती झाली, तेव्हा ग्रामीण भागातून लोक शहरांत स्थलांतरित झाले आणि नवीन कामगार वर्ग निर्माण झाला. त्यांना स्वस्त, झटपट व पोटभरीच्या आहाराची आवश्यकता होती. त्याच काळात इंग्लंडमध्ये ज्यू लोकांकडून आलेली तळलेला मासा खाण्याची आणि बेल्जियममधून आलेले तळलेले बटाट्याचे काप खाण्याची प्रथा चांगलीच रूजली होती. या दोन पदार्थांचा संगम म्हणजे आजचे फिश अँड चिप्स. या पार्श्वभूमीवर इंग्लंडमधील औद्योगिक क्रांती आणि फिश अँड चिप्सचा उदय यांचा जवळचा संबंध मानला जातो.अठराव्या शतकात लंडनमध्ये व आसपासच्या भागात फिश अँड चिप्सची दुकाने सुरू झाली. लोकांच्या प्रतिसादामुळे ही दुकाने काही वर्षांतच शहरोशहरी पसरली व आज ब्रिटनमध्ये सुमारे १०,५०० फिश अँड चिप्सची दुकाने आहेत. या पदार्थाचे वेगळेपण म्हणजे दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात अन्नधान्याची टंचाई असतानाही ब्रिटिश सरकारने त्यावर रेशनिंग लागू केले नाही. त्यामुळे कामाच्या थकव्यावर फिश अँड चिप्स हा खात्रीचा दिलासा ठरला. या अनुभवामुळे या पदार्थाचे जनतेशी जुळलेले नाते आणखीनच घट्ट झाले..या पदार्थात साधारणतः कॉड किंवा हॅडॉक या पांढऱ्या माशांचे तुकडे वापरले जातात. या पारंपरिक रेसिपीमध्ये माशाचे तुकडे बुडवण्यासाठी लागणारे पीठ खूप महत्त्वाचे असते. हे पीठ हलके होण्यासाठी व माशाचे आवरण कुरकुरीत होण्यासाठी त्यात बिअर किंवा सोडा वॉटरचा वापर केला जातो. माशाचे तुकडे या पिठात बुडवून तळले जातात. मासे आणि चिप्स दोन्ही एकाच तेलात तळल्याने त्यांना खास चव येते. या पदार्थाची खासियत म्हणजे बाहेरून कुरकुरीत सोनेरी पापुद्रा आणि आतून मऊ, रसाळ मांस असा त पोत असलेला माशाचा तुकडा. त्याबरोबर दिले जाणारे चिप्स देखील बाहेरून कुरकुरीत आणि आतून नरम असतात..ब्रिटनमध्ये बियर बॅटर खूप प्रसिद्ध आहे, कारण त्यामुळे आवरण हलके आणि अधिक कुरकुरीत होते. हे बॅटर बनवण्यासाठी एका वाडग्यात मैदा, कॉर्नफ्लोअर, मीठ, आणि बेकिंग पावडर एकत्र केले जाते. त्यात हळूहळू थंड बिअर घालून चांगले फेटले जाते. या बॅटरमध्ये गाठी न राहता ते गुळगुळीत; पण घट्टसर असे भिजवावे लागते. तयार बॅटर वापरण्याआधी साधारण वीस-तीस मिनिटे फ्रीजमध्ये थंड केले जाते. मासा आधी कोरडा करून त्याला थोडासा मैदा लावला जातो म्हणजे बॅटर त्यावर व्यवस्थित चिकटते. फिश अँड चिप्समधल्या माशाची खरी गंमत त्या नीट भिजवलेल्या बॅटरमध्ये दडलेली असते..फिश अँड चिप्सची मजा केवळ त्याच्या चवीतच नाही, तर तो कसा सर्व्ह केला जातो यातही आहे. पूर्वी हा पदार्थ वर्तमानपत्रात गुंडाळून दिला जात असे. गरमागरम मासा आणि कुरकुरीत चिप्स हातातल्या कागदातूनच खाल्ले जायचे. हल्ली मात्र तो कार्डबोर्ड बॉक्स किंवा पेपर ट्रेमध्ये दिला जातो. त्यावर थोडे मीठ आणि व्हिनेगर शिंपडले जाते. रेस्टॉरंटमध्ये फिश अँड चिप्स सर्व्ह करताना त्यासोबत टार्टर सॉस, लिंबाची फोड व मटाराची पेस्ट दिली जातेफिश अँड चिप्सचा आस्वाद हा केवळ पोट भरण्यासाठी नसून तो मनाला व पोटाला तृप्त करणारा अनुभव आहे. म्हणूनच असे म्हणतात की इंग्लंडला गेल्यावर तेथील गल्ल्यांतून, समुद्रकिनाऱ्यांवरून किंवा लहान गावातील दुकानातून मिळणारा हा पदार्थ खाल्ला नाही, तर त्या प्रवासाची चव अपुरी राहते!