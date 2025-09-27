Evening Snack Recipe: छोट्याशा भूकला करा बाय-बाय! सायंकाळच्या नाश्त्यासाठी बनवा चटपटीत भेळ-कचोरी, लगेच लिहून घ्या रेसिपी

Bhel and Kachori Are Perfect for Evening Snacks: अनेकांना संध्याकाळी ४-६ वाजता थोडी थोडीकी भूक लागते, पण त्यावेळस काय खावं हे काही समजत नाही. बिस्कीट किंवा चहा प्यायल्याने फारसं समाधान होत नाही मग अशा वेळी आपण अनेकदा बाहेरच वडा- पाव, सामोसा खातो. पण बाहेरच खाणं दररोज शक्य नसतं..अशा वेळी आपण जर घरच्या घरी काहीतरी झटपट , कुरकुरीत आणि स्वादिष्ट बनवलं, तर किती छान, नाही का? आज या लेखात अशाच एका हटके आणि टेस्टी स्नॅकबद्दल सांगणार आहे. चला तर मग लगेच लिहून घ्या याची रेसिपी.World Tourism Day 2025: प्रवासाची सुरुवात मैत्रीपासून! चला, पुन्हा जग फिरुया… आणि जुन्या आठवणी ताज्या करूया, पर्यटन दिनानिमित्त तुमच्या खास मित्रांना मराठीतून पाठवा शुभेच्छा!.साहित्यकचोरीसाठी१ कप मैदा२ चमचे रवा२ चमचे तेलचवीनुसार मीठगरजेनुसार पाणीतळण्यासाठी तेल.भरणीसाठी१/२ कप मिक्स केलेली फरसाण / शेव / भाजलेले दाणे२ चमचे बारीक चिरलेला कांदा१ चमचा बारीक चिरलेली कोथिंबीर१ चमचा चिंच-गुळाची चटणी१ चमचा हिरवी चटणीचवीनुसार मीठ, चाट मसाला, लाल तिखटथोडासा लिंबू रस.ChatGPT Resume: जॉब शोधणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! ChatGPT वर प्रॉम्प्ट टाइप करा आणि मिळवा झटपट Resume.कृती- एका परातीत मैदा, रवा, मीठ आणि तेल घालून मिक्स करा. नंतर त्यात गरजेनुसार पाणी घालून घट्ट पीठ मळून घ्या. झाकून १५-२० मिनिटं ठेवून द्या.- पीठाचे छोटे गोळे करा आणि मध्यम आचेवर गुलाबी रंग येईपर्यंत तळून घ्या.- एका बाऊलमध्ये चिरलेला कांदा, कोथिंबीर, शेव, दाणे, चटण्या, मसाले आणि लिंबू रस एकत्र करा.- चवीनुसार मीठ घाला आणि सर्व नीट मिक्स करा.- कचोरीच्या मध्य भाग तोडा आणि त्यात तयार केलेलं भेळ भरून वरून थोडी शेव, कोथिंबीर आणि चटणी घालून गरमागरम सर्व्ह करा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.