Gajar Halwa: घरच्या घरी परफेक्ट गाजर हलवा! पहिल्यांदाच बनवत असाल तर जाणून घ्या सोपी रेसिपी

easy step-by-step carrot halwa recipe for first timers: गाजर हलवा म्हटलं की हिवाळ्यातल्या खास गोड आठवण लगेच ताजी होते. ताज्या लाल गाजराचा सुगंध, तुपाची सुंगध आणि वेलचीचा हलका स्वाद—या सगळ्यांमुळे गाजर हलवा प्रत्येकाच्या घरात आवडता डेझर्ट बनतो. पण पहिल्यांदाच बनवत असाल, तर "काय प्रमाण ठेवावं?", "दूध किती घालावं?", "हलवा खरंच मऊ आणि स्वादिष्ट होईल ना?" असे अनेक प्रश्न मनात येतात. खरं तर गाजर हलवा बनवणं अगदी सोपं आहे—फक्त योग्य पद्धत आणि थोडा संयम यांची गरज असते. घरच्या घरी गाजरांपासून स्वादिष्ट हलवा बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे हे जाणून घेऊया. . गाजर हलवा बनवण्यासाठी लागणारे साहित्यतूपगाजरदूधबदामकाजूकिशमिश.गाजर हलवा बनवण्याची कृतीसर्वात आधी गाजर स्वच्छ धुऊन किसून घ्यावे. नंतर एक पॅन घेऊन त्यात तूप टाका नंतर किसलेला गाजर चांगले भाजून घ्यावे. नंतर त्यात दूध मिसळा आणि चांगले शिजवा. नंतर काजू, बदाम, किशमिश टाका थोडा वेळ झाकून ठेवा. नंतर साखर किंवा गूळ टाका. नंतर किसलेले पनीर टाका चांगले मिसळा. नंतर त्यात भोपळ्याच्या बीया आणि बदामाचे काप टाकून सजवा आणि सर्व्ह करा.