Gudi Padwa 2026 Recipes: साखरेच्या गाठी बाजारातून विकत घेण्याऐवजी घरीच तयार करा; इतकी सोपी रेसिपी तुम्हाला कुठेच नाही मिळणार

गुढी पाडवा हा हिंदू नववर्षाचा शुभारंभ मानला जातो आणि या दिवशी प्रत्येक घरात आनंदाचे वातावरण असते. लोक घराच्या प्रवेशद्वारावर, खिडकीत किंवा बाल्कनीत गुढी उभारून नव्या वर्षाचं स्वागत करतात. गुढी सजवताना काठपदराची साडी, कडुनिंब आणि आंब्याच्या डहाळ्या वापरून त्यावर चांदीचा किंवा तांब्याचा कलश उलटा ठेवला जातो. यासोबतच साखरेच्या गाठींची माळही गुढीला चढवली जाते, जी या सणात शुभ आणि खास मानली जाते. तर मग, सगळ्यांच्या आवडीच्या या साखरेच्या गाठी आपण घरच्या घरी कशा सोप्या पद्धतीने तयार करू शकतो, ते पाहूया..साखरेच्या गाठी बनवण्यासाठी साहित्य१ कप साखर१/२ कप पाणी१ टेबलस्पून वेलची पावडरअप्प्यांचा साचातेलदोरी .Gudi Padwa 2026: गुढीसाठी साडी निवडताना करू नका 'या' चुका! जाणून घ्या कोणते रंग ठरतात शुभ-अशुभ.साखरेच्या गाठी बनवण्याची कृतीसर्वप्रथम एका पॅनमध्ये १ कप साखर घ्या. त्यात अर्धा कप पाणी घालून चांगलं मिसळा. साखर पूर्णपणे विरघळेपर्यंत हलवत राहा आणि त्याचा पातळ पाक तयार करा.यानंतर त्यात १ चमचा दूध घाला आणि पुन्हा नीट मिसळा. त्यानंतर थोडी वेलची पावडर घालून मिश्रण चांगलं ढवळा. आता आपलं मिश्रण तयार झालं आहे..आता एक आप्प्यांचा साचा घ्या आणि त्याला थोडं तेल लावून ग्रीस करा. त्यात एक दोरी गोल आकारात ठेवून सेट करा. त्यानंतर त्या गोलात १-१ चमचा तयार मिश्रण घाला.मिश्रण घातल्यानंतर ते साधारण १ तास सेट होऊ द्या. एक तासानंतर तुमच्या साखरेच्या गाठीची माळ तयार होईल.म्हणून आता ही माळ बाहेरून आणण्याची गरज नाही. अगदी सोप्या पद्धतीने तुम्हीही ती घरीच तयार करू शकता..Gudi Padwa 2026: घरात सुख-समृद्धी हवी असेल तर अशी उभारा गुढी ; जाणून घ्या योग्य पद्धत.