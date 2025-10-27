Health Benefits of Bhakri: आरोग्यासाठी रोजच्या आहारात भाकरी असणे का महत्त्वाचे आहे? जाणून घ्या तिचे आश्चर्यकारक फायदे!

Why Should We Eat Bhakri: ज्वारी, बाजरी, नाचणी ही भाकरी वर्गातील धान्ये. क्षार व चोथा यांनी परिपूर्ण आहेत. त्यामुळे समतोल आहार नियोजनामध्ये भाकरीचा समावेश असणे आवश्यक आहे. भाकरी बनवण्याची पद्धत व त्यात असलेला भरपूर चोथा, या दोन गोष्टींमुळे मधुमेह, उच्च रक्तदाब, हृदयरोग, गाऊट व स्थौल्य या विकारांमध्ये हा पदार्थ अतिशय फायदेशीर ठरतो. भाकरी बनवताना एक थेंबही तेल तुपाचा वापर करावा लागत नाही, त्यामुळे कॅलरीज बाबत सतर्क असणाऱ्यांनी ही पर्वणीच समजावी. भाकरीमध्ये भरपूर चोथा असल्याने पोट भरल्याची जाणीव लवकर होते व जास्त काळ टिकते. वेट लॉस डाएटमध्ये भाकरीचा समावेश जरूर करावा..ऋतुमानानुसार ज्वारी, नाचणी, तांदळाची भाकरी व उन्हाळ्यात बाजरीची भाकरी खाण्याची पद्धत आहे. बाजरीत लोहाचे प्रमाण चांगले आहे, तर नाचणीमध्ये कॅल्शिअमचे प्रमाण सर्व धान्यांपेक्षा सर्वाधिक आहे.नाचणीही वाढीच्या मुलामुलींना, गरोदर तसेच स्तनपान करणाऱ्या खूप चांगली आहे. पचायला हलकी असल्याने वयस्कर लोकांना व नाचणी द्यावी..आयुर्वेदाच्या मते बुद्धीचे काम करणाऱ्यांनी ज्वारी खावी व शारीरिक श्रम करणाऱ्यांनी गहू खावा. प्रत्यक्षात शहरांमध्ये चित्र बरोबर उलटे आहे. बैठे काम करणारे गव्हाची तेल - तुपाची पोळी खातात, तर कष्टकरी ज्वारीची भाकरी. हिवाळ्याच्या दिवसात भाकरीच्या पिठात तीळ भिजवावेत. मधुमेहींसाठी भाकरी बनवताना त्यात चिमूटभर दालचिनीपूड व मेथी पूड घालावी. साखर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी याचा उपयोग होतो. खेळाडूंना काटकपणा येण्यासाठी नाचणीचा चांगला उपयोग होतो. वयात येणाऱ्या मुली, गर्भिणी व बाळंतिणींसाठी भाकरी व पीठ पेरून केलेली पालेभाजी हे अत्यंत पौष्टिक जेवण आहे..हे लक्षात घ्या-- भाकरी हा क्षार व चोथा यांनी परिपूर्ण असा उत्तम पिष्टमय स्रोत आहे.-- नाचणीत भरपूर कॅल्शिअम आहे तर बाजरीत लोहाचे प्रमाण चांगले आहे.-- स्थौल्य, हृदयरोग, उच्चरक्तदाब, हाय कोलेस्टेरॉल, गाऊट, मधुमेही या सर्वांना भाकरी पथ्यकारक आहे..-- मधुमेहींनी भाकरीबरोबर मोडाच्या उसळी खाव्यात.-- पित्तप्रकृती असणाऱ्यांनी ज्वारी व नाचणी खावी, कफ प्रकृती असणाऱ्यांनी बाजरी खावी व वात प्रकृती असणाऱ्यांनी भाकरीबरोबर तेल-चटणी किंवा साजूक तूप घ्यावे.-- खेळाडू, वाढीच्या वयातील मुले-मुली, वयस्कर मंडळी, गर्भिणी, स्तनपान करणाऱ्या स्त्रियांसाठी नाचणी चांगली.-- भगंदर, मूळव्याध, आय.बी.एस., आव पडणे, असे विकार असणाऱ्यांनी भाकरी वर्ज्य करावी. (सकाळ अर्काईव्हमधून).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.