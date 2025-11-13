Healthy Recipes For PCOS: मास्टरशेफ क्रिती धिमनची हेल्दी रेसिपी! 15 मिनिटांत बनवा PCOS-फ्रेंडली हाय-प्रोटीन टिक्की, पाहा Video

High-Protein Tikki Recipe for PCOS: सध्या भारतात १० पैकी ८ स्त्रियांना किंवा मुलींना PCOS चं निदान झालेलं दिसतं. आजकालाची आधुनिक जीवनशैली, अनियमित झोपण्याच्या वेळा, असंतुलित आहार, व्यायामाचा आणि आराामाचा अभाव यामुळे हा विकार सर्रास स्त्रियांना होताना दिसतो. पण जर योग्य आहार घेतला तर PCOS नियंत्रणात आणता येतो. मास्टरशेफ क्रिती धिमन यांनी त्यांच्या युटयूबवर रोजच्या धावपळीच्या जीवनात बनवायला सोपी आणि आरोग्यासाठी पौष्टिक हाय-प्रोटीन टिक्कीची रेसिपी सांगितली आहे. चला तर मग लगेच ही रेसिपी पाहूया. .साहित्यदिड कप उकडलेले चणेअर्धा कप उकडलेले रताळं३/४ कप उकडलेले बीट१ टेबलस्पून आले–हिरवी मिरची पेस्ट१ टीस्पून चाट मसाला१ टीस्पून भाजलेली जिरेपूडचवीनुसार मीठ२ टेबलस्पून भाजलेलं बेसन (बाइंडिंगसाठी)२–३ टेबलस्पून तेल (शेकण्यासाठी).Weight Loss Tasty Recipes: वजन कमी करायचंय पण चवही हवी आहे? मग 'या' हेल्दी रेसिपीज तुमच्यासाठीच!.कृतीएक मोठे भांडे घेऊन त्यात चणे, रताळे आणि बीट एकत्र करून मॅश करा. त्यात आले-मिरची पेस्ट, चाट मसाला, जिरेपूड, मीठ आणि भाजलेले बेसन घालून मिश्रण तयार करा. या मिश्रणाच्या समान आकाराच्या टिक्की बनवा आणि नॉन-स्टिक तव्यावर दोन्ही बाजूंनी थोडे तेल लावून शेकून घ्या..पनीर-डिपसाठी (Chipotle)१ कप पनीर१ कप दही२ लसूण पाकळ्या२–४ गरम पाण्यात भिजवलेल्या लाल मिरच्या (तिखटपणा तुमच्या आवडीनुसार ठेवा)चवीनुसार मीठ.Weight Loss Secrets by Rujuta Diwekar: डाएट नव्हे, स्मार्ट मील प्लॅन! करीनाची न्यूट्रिशनिस्ट सांगते वजन कमी करण्याचं रहस्य.कृतीब्लेंडरमध्ये पनीर, दही, लाल मिरच्या, लसूण आणि मीठ घालून गुळगुळीत पेस्ट तयार करा. टिक्कीसोबत हा चविष्ट चिपोटले पनीर-डिप सर्व्ह करा. वरून कोथिंबीर घालून सजवा आणि या हेल्दी डिशचा आनंद घ्या..फक्त १५ मिनिटांत तयार होणारी ही हेल्दी डिश प्रोटीनयुक्त असून शरीरातील हार्मोन्स संतुलित ठेवण्यास मदत करते. वजन नियंत्रणात ठेवायचं असेल किंवा दिवसाच्या झटपटीत पौष्टिक जेवणाची गरज असेल, तर ही टिक्की एक उत्तम पर्याय आहे!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.