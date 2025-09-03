फूड

Irish Coffee History: कॉफी, व्हिस्की, साखर आणि क्रीमची अप्रतिम जादू; अशी घडली 'आयरिश कॉफी'ची कहाणी!

Fascinating Story of Irish Coffee: कॉफी, व्हिस्की, साखर आणि क्रीमच्या संगमातून जन्मलेली आयरिश कॉफी आज जगभरात थंडीवरची परफेक्ट ट्रीट मानली जाते.
सकाळ वृत्तसेवा
Irish Coffee Origin: अप्रतिम निसर्ग सौंदर्य लाभलेल्या आयलँडची खासियत म्हणजे 'आयरिश कॉफी' आणि 'काळी बियर'. आयरिश कॉफी हे एक जगप्रसिद्ध पेय असून ते काळी कॉफी, व्हिस्की, साखर आणि व्हिप्ड क्रीम या चार घटकांपासून बनवली जाते. या पेयात कॉफीचा कडूपणा, साखरेचा गोडवा, व्हिस्कीचा गरमपणा आणि क्रीमचा थंडावा अनुभवायला मिळतो. अशी चवदार आयरिश कॉफी म्हणजे थंड हवामानासाठी एक उत्तम पेय मानले जाते.

