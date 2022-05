By

उन्हाळ्यात पचनाला हलके असा नाश्ता करावासा वाटतो. पण मुळात कळत नाही की उन्हाळ्यात सकाळच्या मध्ये नाश्त्यात काय घ्यावे. उन्हाळा अत्यंत संवेदनशील असल्याने सकाळच्या नाश्त्याबाबत उत्सूकता असते. बऱ्याच जणांना उन्हाळ्यात सकाळच्या नाश्त्यात काही हलके पदार्थ खायचे असतात. त्यांच्यासाठी उपमा हा उत्तम पर्याय असू शकतो.

आज आम्ही तुम्हाला साउथ इंडियन स्टाइल मध्ये उपमा बनवण्याची रेसिपी सांगणार आहोत. ही एक अतिशय सोपी रेसिपी आहे आणि त्याच्या मदतीने तुम्ही चविष्ठ परिपूर्ण उपमा तयार करू शकता. (how to make delicious upma check here recipe)

उपमासाठी साहित्य

रवा (रवा) - १ कप

मध्यम आकाराचा कांदा - २

राई - १/२ टी स्पून

पांढरी उडीद डाळ - १ टीस्पून

शेंगदाणे - 1/4 कप

कढीपत्ता - 8-9

हिरवी मिरची चिरलेली - ४-५

हिरवी कोथिंबीर चिरलेली - २ चमचे

साखर - 1 टी स्पून

सुके खोबरे किसलेले - १/२ कप

तेल - 2 टेबलस्पून

मीठ - चवीनुसार

उपमा कसा बनवायचा (प्रक्रिया)

उपमा बनवण्यासाठी प्रथम रवा घेऊन कढईत ठेवा आणि गोल्डन ब्राउन होईपर्यंत भाजून घ्या यानंतर रवा अलगद प्लेटध्ये काढून घ्या. आता हिरवी धणे, हिरवी मिरची आणि कांदा बारीक चिरून घ्या. आता कढईत तेल टाकून मध्यम आचेवर गरम करायला ठेवा. तेल गरम झाल्यावर त्यात शेंगदाणे टाकून तळून घ्या आणि एका भांड्यात बाजूला ठेवा.

आता उरलेल्या तेलात उडीद डाळ टाकून तळून घ्या. थोडं परतून झाल्यावर त्यात मोहरी टाका आणि नंतर कांदे, चिरलेला कढीपत्ता, हिरवी मिरची घालून परतून घ्या. नीट भाजून झाल्यावर त्यात मापून पाणी घालावे. चवीनुसार साखर व मीठ घालून पाणी उकळावे. हे मिश्रण उकळल्यावर गॅस बंद करा.

आता कढईच्या मिश्रणात रवा घाला आणि चमचाच्या मदतीने मिक्स करा. त्यात गुठळ्या होणार नाहीत याची काळजी घ्या. यानंतर पुन्हा गॅस चालू करा आणि मध्यम आचेवर रवा चांगला परतून घ्या. उपमा तयार झाल्यावर गॅस बंद करा. सर्वात शेवटी, सर्व्ह करण्यापूर्वी,कोंथिबीर आणि किसलेले कोरडे खोबरे घालून प्लेट सजवा आणि सर्व्ह करा.