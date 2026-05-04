PM Modi’s Favorite Jhalmuri: मोदींना आवडलेली झालमुरी कशी बनते ? बंगालच्या निवडणुकीत गाजलेल्या पदार्थाची रेसिपी लिहून घ्या, Viral

PM Modi’s Favorite Jhalmuri Recipe: मोदींना आवडलेली आणि बंगालमध्ये गाजलेली चटपटीत झालमुरी घरी कशी बनवायची ते जाणून घ्या.
How to make PM Modi's Favorite Jhalmuri Recipe | Bengal’s Famous Street Food That’s Making Headlines After Elections

How to Make Jhalmuri: झालमुरी हा कोलकात्यातील प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड प्रकार असून तो कुरकुरीत, चटपटीत आणि झटपट तयार होणारा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पश्चिम बंगालच्या दौऱ्यात स्थानिक खाद्यपदार्थांचा आस्वाद घेताना या लोकप्रिय झालमुरीचीही चव चाखली आणि तिथल्या खाद्यसंस्कृतीचे कौतुक केले. दरम्यान, आजच्या बंगाल निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आणि निकालानंतर मोदींची ही भेट, तिथला राजकीय विजय आणि विशेषतः हा पदार्थ पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. चला तर मग त्यानिमित्ताने ही व्हायरल होत असलेली डिश कशी बनवायची ते पाहूया.

साहित्य

  • मुरमुरे (Puffed Rice / Kurmura)

  • मीठ

  • उकडलेले बटाटे (चिरून)

  • टोमॅटो (बारीक चिरलेले)

  • कांदा (बारीक चिरलेला)

  • काकडी (बारीक चिरलेली)

  • हिरवी मिरची (बारीक चिरलेली)

  • कोथिंबीर (चिरलेली)

  • शेंगदाणे (भाजलेले)

  • लाल तिखट

  • धणे पावडर

  • फरसाण

  • शेव

  • लिंबू

कृती

- सर्वात आधी एका मोठ्या भांड्यात मुरमुरे घ्या.

- त्यात चिरलेला कांदा, टोमॅटो, काकडी आणि उकडलेले बटाटे घाला.

- आता खल-बत्यात हिरव्या मिरच्या आणि कोथिंबीर ठेचून ठेचा बनवून घ्या.

- आता हा ठेचा मुरमुरे आणि बाकी साहित्य असलेल्या मोठ्या भांड्यात घाला.

- नंतर कढईत भाजलेले शेंगदाणे घ्या आणि त्यात चवीनुसार मीठ, लाल तिखट आणि धणे पावडर घाला.

- कढईत हे थोड्यावेळ भाजून घ्या आणि मिश्रणात घाला.

- त्यात थोडीशी कोथिंबीर टाका आणि सगळे नीट मिक्स करा.

- शेवटी कुरकुरीतपणा वाढवण्यासाठी फरसाण आणि शेव घाला.

- वरून थोडा लिंबू पिळून सर्व साहित्य हलक्या हाताने एकत्र करा.

- लगेच सर्व्ह करा, नाहीतर मुरमुरे नरम होतात.

