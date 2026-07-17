Khaja: जगन्नाथ पुरीचा प्रसिद्ध गोड पदार्थ 'खाजा'चा रंजक इतिहास आणि सोपी रेसिपी!

Make Puri’s Famous Khaja At Home:ओडिशाच्या खाद्यसंस्कृतीचा विचार केला की डोळ्यांसमोर येतो तो म्हणजे पुरीचा जगप्रसिद्ध 'खाजा' (Khaja). हा फक्त एक गोड पदार्थ नसून तो ओडिशाच्या समृद्ध वारशाचा अविभाज्य भाग आहे. जागतिक कीर्तीच्या 'टेस्टअॅटलस'ने (TasteAtlas) भारतातील सर्वोत्तम १० गोड पेस्ट्रीजमध्ये या खाजाला स्थान दिले आहे. सध्या जगन्नाथ रथयात्रा सुरू आहे.जगन्नाथाला दाखवल्या जाणाऱ्या ५६ भोगांमध्ये खाजाला महत्व आहे. तर भौगोलिक मानांकन (GI Tag) मिळालेला आणि धार्मिक महत्त्व असलेला हा पदार्थ नेमका कसा तयार झाला आणि त्याचा इतिहास काय आहे, यावर टाकलेला हा विशेष प्रकाश.मौर्य साम्राज्याशी जोडलेली नाळजरी आज खाजा हा ओडिशा आणि विशेषतः पुरीची ओळख असला, तरी याचा इतिहास खूप जुना आहे. मौर्य साम्राज्य आणि बिहार कनेक्शन: सर्वात विश्वसनीय सिद्धांतानुसार, खाजाचा उगम मौर्य साम्राज्यात, गंगा नदीच्या दक्षिणेकडील प्रदेशात झाला. बिहारमधील नालंदा जवळ असलेल्या 'सिलाव' (Silao) या छोट्या शहरात बनवल्या जाणाऱ्या खाजाला 'जीआय टॅग' मिळालेला आहे.ऋग्वेद आणि अर्थशास्त्रामध्ये उल्लेख: ऋग्वेद आणि चाणक्य यांच्या अर्थशास्त्रामध्येही गव्हापासून बनवलेल्या अशाच एका थरांच्या गोड पदार्थाचा (खाज्जक) उल्लेख आढळतो. १३ व्या शतकातील 'मानसोल्लास' या पाककृती पुस्तकातही याचे संदर्भ मिळतात.गौतम बुद्धांचा आवडता पदार्थ: असे म्हटले जाते की भगवान गौतम बुद्ध यांना देखील खाजा आवडायचा. ते हा पदार्थ दुधात चुरून बौद्ध भिक्खूंना प्रसाद म्हणून देत असत. .पुरीच्या जगन्नाथ मंदिरातील छप्पन भोगामधील मुख्य पदार्थतुम्ही जेव्हा पुरीला भेट देता, तेव्हा महाप्रभू जगन्नाथाच्या दर्शनासोबतच तिथल्या गल्लोगल्ली मिळणारा खाजा तुमचे लक्ष वेधून घेतो.महाप्रभू जगन्नाथ, बलभद्र आणि सुभद्रा देवी यांना दाखवल्या जाणाऱ्या 'छप्पन भोग' म्हणजेच महाप्रसादाचा खाजा हा एक अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे.सुरुवातीला हा पदार्थ फक्त गव्हाच्या पिठापासून बनवला जात असे. पण ओडिशातील स्थानिक आचाऱ्यांनी यामध्ये बदल करत मैद्याचा वापर सुरू केला. मैद्यामुळे खाजाला सुंदर आणि कुरकुरीत थर (Layers) मिळतात आणि साखरेचा पाक आतपर्यंत व्यवस्थित शोषला जातो. या स्थानिक बदलांमुळे आजचा आधुनिक खाजा अस्तित्त्वात आला.खाजाचे प्रादेशिक प्रकारसिलाव (बिहार): येथील खाजा अत्यंत हलका आणि फुगलेला असतो.काकिनाडा (आंध्र प्रदेश): हा खाजा बाहेरून सुका आणि आतून रसाळ असतो. याला मडता खाजा किंवा गोट्टम खाजा असेही म्हणतात.पुरी (ओडिसा): हा खाजा अनेक पदर असलेला, खूप खुसखुशीत आणि जिभेवर विरघळणारा असतो..Jackfruit Khichdi: तुम्ही कधी 'फणसाची खिचडी' खाल्लीये? ट्राय करा मुघल काळातील या शाही पदार्थाची रेसिपी....घरच्या घरी बनवा खुसखुशीत खाजा: सोपी रेसिपीजर तुम्हाला पुरीच्या मंदिरात मिळणाऱ्या खाजाची चव घरीच चाखायची असेल, तर खालील सोपी रेसिपी नक्की वापरून पहा.आवश्यक साहित्य:-मैदा: २ कपतूप: अर्धा कप (पिठात मिसळण्यासाठी)साखर: १ कपपाणी: अर्धा कपवेलची पूड: चिमूटभरतळण्यासाठी तेल किंवा तूप.कृती:कणीक मळणे: सगळ्यात आधी मैदा आणि तूप एकत्र करून घ्या. त्यात थोडे थोडे पाणी घालून मऊ पीठ मळून घ्या. या पिठावर थोडे तेल लावून काही वेळ झाकून ठेवा.पोळ्या लाटणे: पिठाचे सारखे गोळे करा. दोन पातळ पोळ्या (रोटी) लाटून घ्या.थर देणे: एका पोळीवर थोडे तूप लावा आणि कोरडा मैदा भुरभुरा. त्यावर दुसरी पोळी ठेवा. आता या दोन्ही पोळ्या एकत्र करून त्याचा घट्ट रोल (Roll) तयार करा.तुकडे करणे: या रोलचे साधारण १ इंचाचे तुकडे कापून घ्या. कापलेले तुकडे हलक्या हाताने लाटण्याने थोडे लाटून घ्या जेणेकरून त्याचे थर तळताना मोकळे होतील.पाक तयार करणे: दुसऱ्या बाजूला साखर, पाणी आणि वेलची पूड एकत्र करून एकतारी घट्ट पाक तयार करा.तळणे आणि पाकात घालणे: मंद ते मध्यम आचेवर हे तयार केलेले खाजाचे तुकडे सोनेरी रंगावर तळून घ्या. तळल्यानंतर गरम असतानाच ते लगेच कोमट साखरेच्या पाकात टाका. काही वेळ पाकात ठेवल्यानंतर बाहेर काढा.हा कुरकुरीत आणि रसरशीत खाजा पूर्णपणे थंड झाल्यावर तुम्ही एका हवाबंद डब्यात महिनाभर साठवून ठेवू शकता आणि त्याचा आस्वाद घेऊ शकता..Protein Packed Breakfast Recipe: प्रोटीनचा पॉवरहाऊस! एकदा खाल तर पुन्हा पुन्हा बनवाल खमंग चणा डाळ पराठा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.