किचन हॅक्स: बटाटा आणि कांदा दीर्घकाळ साठवण्यासाठी या टिप्सचा करा वापर

कोल्हापूर : भारतीय स्वयंपाकघरात कांद्याशिवाय भाजी आणि बटाटे शिवाय पराठा होऊच शकत नाही. आठवड्यातून तीन ते चार दिवस प्रत्येक घरात ही डीश बनविली जाते. स्वयंपाकघरात बटाटे आणि कांद्याचा वापर हा फार महत्वाचा भाग आहे. बटाटे आणि कांदे जवळजवळ प्रत्येक भाजीपाला आणि डिशमध्ये वापरला जातो. म्हणूनच बर्‍याच स्त्रिया एकाच वेळी बटाटे आणि कांदे खरेदी करतात. जेणेकरुन त्यांना पुन्हा पुन्हा खरेदी करावी लागणार नाही. परंतु, काहीवेळा बटाटा-कांदा व्यवस्थित न ठेवता अधिक खरेदी केल्यावर त्याला अंकुर येऊ लागतात. बऱ्याच स्त्रिया अंकुर आल्यानंतर देखील ते वापरत नाहीत. याचे प्रमुख कारण म्हणजे बटाटे आणि कांदे कसे ठेवावे याबद्दल कोणतीही माहिती नसते. आज या लेखात, आम्ही आपल्याला काही टिप्स सांगणार आहोत, ज्याचा वापर केल्याने बटाटा आणि कांद्यालाअंकुर येण्यापासून प्रतिबंध घालता येऊ शकतो. चला तर जाणून घेऊया. कागदाचा वापरा करा

तुम्ही विचार करत असाल की बटाटे आणि कांद्याला कोंब फुटल्यामुळे पेपर कशी मदत करू शकेल. तुमच्या माहितीसाठी सांगता येईल की, बर्‍याच स्त्रिया बटाट्याचे लिफाफे तयार करतात आणि त्यात बटाटे आणि कांदे ठेवतात. लिफाफामध्ये बटाटे आणि कांदे ठेवल्यामुळे त्याला अंकुर येत नाहीत. आपण देखील बटाटे आणि कांदे अंकुरण्यापासून रोखू इच्छित असल्यास आपण लिफाफे वापरू शकता. आपण हे कागदावर व्यवस्थित गुंडाळू शकता गरम जागी ठेवू नका

बटाटे आणि कांदे उबदार ठिकाणी किंवा साठवून ठेवल्यामुळे अंकुर उगवण्यास सुरुवात होते.आता उन्हाळा सुरू झाला आहे, अशा परिस्थितीत बटाटे आणि कांदे अशा ठिकाणी ठेवा जेथे जास्त उष्णता नाही आणि ते ठिकाण नेहमीच थंड असेल. बटाटे आणि कांदे अश्या जागी ठेवा जेथे वारा येऊ शकतो. हवा न लागल्यामुळे, त्यात बुरशी देखील लागू होते. सूती कापड वापरा

बऱ्याच स्त्रिया अशा आहेत ज्या प्लास्टिकची पिशवी किंवा पिशवीत बटाटे आणि कांदे खरेदी करतात आणि त्याच प्लास्टिकची पिशवीमध्ये किंवा बॅगमध्ये ठेवतात. बरेच दिवस ते पॅक राहिल्यामुळे अंकुरण्यास सुरवात करतात.म्हणून, यात कधीही बटाटे आणि कांदे ठेवू नये. त्याऐवजी आपण ते ठेवण्यासाठी सूती कापड वापरू शकता. सूती कपड्यात बटाटे आणि कांदे ठेवल्यास अंकुरित होत नाहीत. (बटाटे साठवा, ते फार काळ खराब होणार नाहीत). फ्रीजमध्ये ठेवू नका

बर्‍याच वेळा कांदे कमी परंतु बटाटे फ्रीजमध्ये सुरक्षित राहण्यासाठी ठेवतात. परंतु फ्रीजमध्ये बटाटे ठेवल्यामुळे बटाटे देखील अंकुरित होतात. बटाट्यांमध्ये स्टार्च असतो, जो फ्रीजमध्ये ठेवला की साखरेमध्ये बदलतो आणि अंकुरित होऊ लागतो. कांदा कधीही फ्रीजमध्ये ठेवण्याचा प्रयत्न करू नका कारण काहीवेळा कांदा फ्रिजमध्ये ठेवल्यास अंकुर फुटतात. फळांमध्ये मिसळू नका

फारच लोक बटाटा किंवा कांदा कोणत्याही फळासह एकत्र ठेवतात. परंतु, आपण हे करत असल्यास तसे करू नका. कारण बर्‍याच फळांमध्ये इथिलीन नावाचे रसायने असतात, ज्यामुळे बटाटे आणि कांद्यास अंकुर येण्यास कारणीभूत ठरतात. तसेच बटाटे आणि कांदे पाण्याने साफ करुन कधीही ठेवू नका. कारण, ओलावामुळे, अंकुरण्यास देखील सुरवात होते.

