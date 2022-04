असं बनवा डाळीचे वरण! शरीराला ठरेल फायदेशीर

शरीराला पोषक प्रथिनेयुक्त आहाराची आवश्यकता असते. जेव्हा जेव्हा प्रथिनांचा प्रश्न येतो तेव्हा बहुतेक लोकांचा असा समज असतो की चिकन, मांस, मासे आणि अंडीमध्ये प्रथिने (Proteins) आढळतात. तुम्हालाही असे वाटत असेल तर तुम्ही चुकीचे आहात. जर तुम्ही मांसाहार खात नसाल, ज्यात प्रथिने आणि इतर पोषक तत्वे भरपूर आहेत, त्यापैकी एक म्हणजे डाळीचे वरण.

जर आपण डाळीचे वरण खाण्याच्या फायद्यांबद्दल विचार केला तर डाळीचे वरण हे असे पोषक अन्न आहे, जे केवळ चवदारच नाही तर शरीरासाठीसुध्दा आवश्यक आहे. डाळीचे वरणाला प्रथिनांचे पॉवरहाऊस मानले जाते. डाळीचे वरणाचे अनेक प्रकार आहेत.वरणाचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे ते पचायला सोपे जाते पण डाळीचे वरण बनवताना काही गोष्टी लक्षात ठेवायला हव्यात. (Know some simple way to make daal which give you more protein fiber and iron)

डाळीच्या वरणातील पोषक घटक

NCBI च्या अहवालानुसार, डाळ प्रथिने आणि फायबर देतेय तसेच आयरन, जिंक, फोलेट और मैग्नीशियम यांसारख्या जीवनसत्त्वे आणि खनिजांचा महत्त्वपूर्ण स्रोत प्रदान करतात. रोज अर्धा कप डाळीचे वरण खाल्ल्याने तुमच्या शरीराला ही पोषकतत्त्वे मिळू शकतात

रोज डाळीचे वरण खाण्याचे फायदे

डाळ भिजवण्याची गरज का आहे?

डॉक्टरांच्या मते डाळपासून जास्तीत जास्त फायदे मिळवण्यासाठी ती बनवण्यापूर्वी रात्रभर भिजत ठेवा. त्यामुळे डाळींचे पोषणमूल्य वाढते. हे खराब घटक काढून टाकण्यास देखील मदत करते.

डाळीला चांगले शिजवा

डाळीचे अनेक प्रकार आहेत. काही डाळी लवकर शिजतात तर काही शिजायला वेळ लागतो. त्यामुळे डाळी नेहमी नीट शिजवा, कारण कमी शिजलेली डाळ पचायला जास्त कठीण असते.

डाळींमध्ये कच्चे मसाले आणि वनस्पती घाला

डाळींचे पौष्टिक मूल्य वाढवण्यासाठी, त्यात नेहमी अनेक वनस्पती आणि मसाले वापरा. तुम्ही हिंग,ओवा बडीशेप, जिरे, धनिया, कांदा, लसूण इत्यादीचा वापरू शकता, जे चव आणि पौष्टिकता दोन्ही वाढवतात. विशेष म्हणजे डाळींमध्ये नेहमी आरोग्यदायी तेल किंवा तूप वापरावे.