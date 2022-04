लिंबू महागले! लिंबाच्या जागी वापरा 'या' सहा गोष्टी

देशात महागाईने कहर केलाय. भाज्यांचे दरही वाढू लागले आहेत. कांदा, लसूण, टोमॅटोनंतर आता लिंबा (Lemon) च्या दरात वाढ झाली आहे. देशाच्या अनेक भागांत लिंबाच्या दरात वाढ झालेली दिसून येत आहे. उन्हाळ्यात लिंबूची मागणी मोठ्या प्रमाणावर असते. अशात देशातील अनेक भागांत लिंबू 400 रुपये प्रतिकिलो भावाने विकले जात आहे. अनेक ठिकाणी एकच लिंबू 10 ते 15 रुपयांना मिळत असल्याने लिंबू हा चर्चेचा विषय बनलाय.

हेही वाचा: जेवल्यानंतर लगेच पाणी प्याल तर भोगावे लागतील 'हे' परिणाम

लिंबू महागल्याने स्वयंपाकघराच्या बजेटवर मोठा परिणाम झाला. उन्हाळ्यात लिंबू हा स्वयंपाकघरातील सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे. बहुतेक लोक त्याचा रस सूप, मसूर, भाज्यांमध्ये टाकतात. उन्हाळ्यात लिंबू सोडा आणि लिंबूपाणी बनवण्यासाठीही याचा सर्वाधिक वापर केला जातो. मात्र लिंबूचे भाववाढ लक्षात घेता उन्हाळ्यात लिंबूपाणीचा आस्वाद घेणेही कठीण झाले आहे. आता प्रत्येकजण लिंबू स्वस्त होण्याची वाट पाहत आहे.मात्र उन्हाळ्यात लिंबाच्या जागी दुसरं काही वापरू शकतो का? ज्यामुळे लिंबावरचा प्रश्न सुटेल. हो अशा ६ गोष्टी तुम्ही उन्हाळ्यात लिंबाच्या जागी तुम्ही वापरू शकता. (as the lemon are so costly now check 6 best and healthy substitute of lemon which can boost your taste)

हेही वाचा: प्रत्येक मुलीकडे असावेत हे 5 दागिन्यांचे सेट; सर्व ड्रेसवर होतील मॅच

१. आंबट दही

हा लिंबू अतिशय स्वस्त पर्याय आहे. करी बनवण्यासाठी तुम्ही आंबट दही वापरू शकता. हे डिशमध्ये थोडासा रंग देखील जोडते.

२. संत्र्याचा रस

जर तुम्ही लिंबू खरेदी करू शकत नसाल तर काही हरकत नाही, तुम्ही सॅलडसाठी संत्र्याचा रसही वापरु शकता. सुगंधी संत्र्याचा रस डिशची चव दुप्पट वाढवतो

३. सायट्रिक अॅसिड

आरोग्य तज्ञांच्या मते, सायट्रिक अॅसिड हा एक आरोग्यदायी पर्याय आहे कारण हे सायट्रिक ऍसिड स्वयंपाक करताना जीवनसत्त्वे आणि एंटीऑक्सीडेंट चा नाश टाळतो. त्यामुळे लिंबाच्या रसासाठी हा एक प्रभावी पर्याय मानला जातो.

हेही वाचा: जेवल्यानंतर लगेच पाणी प्याल तर भोगावे लागतील 'हे' परिणाम

४. टार्टरची मलई

ही एक आम्लयुक्त पावडर आहे, जी कोणत्याही किराणा दुकानात सहज मिळते. हे लिंबाच्या रसाच्या जागी स्वयंपाक करण्यासाठी वापरले जाऊ शकते.

५. लिंबाचा अर्क

हा आणखी एक वापरण्यास तयार पर्याय आहे, जो किराणा दुकानात सहज उपलब्ध आहे. 1 चमचे ताजे लिंबाचा रस बदलण्यासाठी लिंबाच्या अर्काचे एक किंवा दोन थेंब पुरेसे आहेत.

६. लिंबूचे साल

महागाईमुळे लिंबू मोठ्या प्रमाणात खरेदी करता येत नसेल तर लिंबाची साल किसून साठवून ठेवावी. हे मिष्टान्न आणि खाद्यपदार्थांमध्ये उपयोगी पडते. विशेषत: त्या ठिकाणी जिथे तुम्हाला फक्त लिंबू घालावे लागेल.