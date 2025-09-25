Roti Lasagna: शिल्लक पोळ्यांचा लज्जतदार लझानिया: घरच्या घरी सोपी रेसिपी

Leftover Roti Recipes: सतत एकाच प्रकारच्या पोळी-भाजीमुळे कंटाळा येतो का? मग अशा वेळी घरातील साहित्य वापरून काहीतरी वेगळं आणि सगळ्यांना आवडेल असा रोटी लझानिया पदार्थ एकदा करून पाहा. मसाल्याच्या आणि चीजच्या चवीने भरलेला हा पदार्थ सगळ्यांना आवडेल..साहित्य:पोळी – ८ ते ९बटर – २ टेबलस्पूनकांदे – १/२ कपशिमला मिरची– १/४ कपटोमॅटो – १/४ कपमीठ – चवीप्रमाणेहळद – १ टीस्पूनलाल तिखट – १.५ टीस्पूनजिरे पूड – १ टीस्पूनधने पूड – १ टीस्पूनपाव-भाजी मसाला – १ टेबलस्पूनकोथिंबीर – चवीप्रमाणेचीज – १/२ कप.कृती:पॅनमध्ये बटर गरम करा. त्यात कांदे, शिमला मिरची आणि टोमॅटो टाकून परतून घ्या.त्यात हळद, लाल तिखट, जिरे पूड, धने पूड आणि पाव-भाजी मसाला टाकून मसाला चांगला शिजवा. पोळी घेऊन, त्यावर तयार मसाला लावा, त्यावर थोडं चीज टाका. थोडी कोथिंबीर टाकून पुन्हा पोळीच्या थरावर लावा. हे सर्व थर तयार करून ओव्हनमध्ये १८०°C वर १०–१५ मिनिटे बेक करा. ओव्हन नसेल तर तव्यावर किंवा सपाट भांड्यात बेक करू शकता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.