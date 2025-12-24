Lucknowi Biryani Recipe: तीच तीच हैद्राबादी दम बिर्याणी खाऊन कंटाळा आलाय? मग घरीच बनवा लखनवी शाही बिर्याणी, रेसिपी लगेच लिहून घ्या!

Lucknowi Shahi Biryani Recipe: तुम्हीही बिर्याणी प्रेमी आहात? पण नेहमी तीच हैद्राबादी दम बिर्याणी खाऊन कंटाळा आला असेल आणि काही वेगळ्या प्रकारची बिर्याणी ट्राय करायची असेल, तर शाही लखनवी बिर्याणी हा एक परिपूर्ण पर्याय आहे. ही बिर्याणी सौम्य, सुगंधी आणि खास शैलीत बनवलेली असते. सर्वजण बोट चाखून चाखून तिचा आस्वाद घेतात. .लखनवी बिर्याणीची खासियतलखनवी बिर्याणी, ज्याला अवधी बिर्याणी असेही म्हणतात, ही उत्तरेकडील भारतातील लखनऊ शहरातील पारंपरिक पाककृती आहे. हे दम- बिर्याणीपेक्षा थोडी सौम्य आणि सुगंधी असते. यामध्ये मसाले मुळात हलके आणि ताजेतवाने वापरले जातात. गुलाबजल किंवा केवडाजल घालणे ही लखनवी बिर्याणीची खास ओळख आहे..Christmas 2025 Wishes Marathi: यंदा ख्रिसमस साजरा करा खास पद्धतीने! मराठीत पाठवा हटके शुभेच्छा; WhatsApp आणि Instagram साठी भारी मेसेज.साहित्य२ किलो मटण१.५ - २ लिटर पाणी१ मोठा कांदा१ इंच आले६-७ लसूण पाकळ्या४- ५ लवंग३- ४ वेलदोडेदालचिनी छोटा तुकडा१ तमालपत्रचवीनुसार मीठमटण मसाल्यासाठी:३–४ टेबलस्पून तूप२ बारीक चिरलेले कांदेअर्धा कप दहीथोडीशी जायपत्री आणि थोडेसे जायफळअर्धा टीस्पून शहाजिरे२- ३ हिरव्या मिरच्या१ टीस्पून केवडा / गुलाबजलमीठ चवीनुसारभातासाठी७०० ग्रॅम बासमती तांदूळ (३० मिनिटे भिजवलेले)तमालपत्र, लवंग, वेलदोडा, दालचिनीइतर२–३ टेबलस्पून तूप.कृती1. मटण स्टॉक / यखनी तयार करणे- पाण्यात मटण, कांदा, आले, लसूण व मसाले घालून उकळवा.- उकळल्यावर आले व लसूण काढून टाका.- मटण ८०–९०% शिजेपर्यंत मंद आचेवर ठेवा.- स्टॉक गाळून बाजूला ठेवा आणि मटण वेगळे ठेवा.2. मटण मसाला तयार करणे- तूपात कांदे सोनेरी होईपर्यंत परता.- त्यात मटण घालून काही मिनिटे परता.- दही, जायपत्री, जायफळ, शहाजिरे मिसळा.- थोडासा स्टॉक घालून १०–१५ मिनिटे मंद आचेवर उकळवा.- शेवटी काही थेंब गुलाबजल / केवडाजल टाका..Spiti Valley Trip: स्पिती व्हॅली ट्रिप प्लॅन करताय? मग मुलींनी 'या' गोष्टी नक्की सोबत ठेवा!.3. भात शिजवणे- पाण्यात मसाले टाकून तांदूळ ७०% शिजवावा.- शिजलेले पाणी बाजूला ठेवा.4. दम लावणे- हंडीच्या तळाशी मटण मसाला लावा.- त्यावर तांदूळाचा थर द्या.- तूप आणि केशर दूध घाला (ऐच्छिक).- झाकण घट्ट लावून २०–२५ मिनिटे मंद आचेवर दम द्या.5. सर्व्ह करणेसौम्य, सुगंधी चव राखून मटण व तांदूळ हलक्या हाताने मिसळा.सोबत साधा रायता सर्वोत्तम लागतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.