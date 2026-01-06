Makar Sankranti 2026 Recipes: पारंपारिकतेला आधुनिक ट्विस्ट; यंदा मकर संक्रांतीसाठी बनवा 'हे' ५ नवीन तिळाचे गोड पदार्थ

New Sesame Sweet Recipes to Try This Makar Sankranti: मकर संक्रांत म्हणलं की आठवण येते, ती तिळ आणि गुळाच्या गोड सुवासाची. घरात हलकं हलकं उत्सवाचं वातावरण तयार होतं. सगळ्यांच्या घरात तिळ-गुळाचे लाडू, वडी बनवायला सुरुवात होते. कारण तिळ हे उष्णता देण्यासाठी उत्तम मानले जातात. पण यंदा आपण पारंपारिक लाडूपेक्षा थोडा हटके अनुभव घेऊ शकतो.तर यावर्षी लोक नवीन आणि ट्रेंडी तिळाच्या मिठाईंचाही आनंद घेत आहेत. यावर्षी फक्त तिळाचे लाडूच नाही, तर सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या काही खास आणि सोप्या रेसिपीज देखील लोकप्रिय ठरत आहेत. चला तर त्याबद्दल जाणून घेऊया..तिळाची बर्फीजलद आणि सोप्या रेसिपीसाठी ही बर्फी उत्तम आहे. भुनेलेले तिळ, गुळ आणि थोडेसे तूप फक्त १० मिनिटांत तयार होतात. ही पारंपरिक असली तरी हलकी गोडी आणि चव यामुळे सर्वांना आवडेल.चॉकलेट तिळ लाडूपारंपरिक तिळ लाडूत चॉकलेटची ट्विस्ट जोडल्यास चव अगदी वेगळी होते. तिळ, गुळ आणि डार्क चॉकलेट वापरून बनवलेले हे लाडू मुलांना खास आवडतात आणि दिसायला देखील आकर्षक असतात..इंस्टंट तिळ रोल स्वीटतिळाची पावडर, गुळाचा पाक, नारळाचा कीस आणि सुकामेवा एकत्र करून तयार केलेली ही मिठाई यंदा खूपच लोकप्रिय झाली आहे. ही मिठाई फ्रिजमध्ये न ठेवता ८-१० दिवस टिकते आणि मुलांच्या टिफिन किंवा गिफ्ट बॉक्ससाठी उत्तम पर्याय आहे..तिळ-नारळ फ्यूजन मिठाईया वर्षी तिळ आणि नारळाचे मिश्रण खूपच लोकप्रिय झाले आहे. तिळाची उबदारता आणि नारळाची सौम्य गोडी एकत्र येऊन एक विशेष चव तयार होते, जी मकर संक्रांतीसाठी अत्यंत योग्य आहे..तिळ-खजूर एनर्जी बाइट्ससाखर आणि मैदा न वापरता तयार होणारी ही मिठाई आरोग्याची काळजी घेणाऱ्या लोकांमध्ये लोकप्रिय झाली आहे. तिळ, खजूर, शेंगदाणे आणि विविध बिया वापरून तयार केलेल्या या बाइट्समुळे हिवाळ्यात ऊर्जा मिळते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.