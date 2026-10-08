NANA PATEKAR: नाना पाटेकरांना आवडायची केळफुलाची भाजी; ज्येष्ठ अभिनेते राजकुमारांनी खाल्ली अन् म्हणाले, ‘खिमा खूप छान होता!’

HOW TO MAKE BANANA FLOWER SABZI AT HOME: ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या निधनाच्या वृत्ताने संपूर्ण सिनेसृष्टीसह त्यांच्या चाहत्यांवर शोककळा पसरली आहे. नानांच्या अचानक जाण्याने त्यांच्या अभिनयातील अनेक भूमिका, किस्से आणि आठवणी पुन्हा चर्चेत आल्या आहेत.नाना पाटेकर हे केवळ उत्तम अभिनेते नव्हते, तर त्यांना स्वयंपाक करण्याची आणि वेगवेगळे पदार्थ चाखण्याचीही आवड होती. त्यांच्या आवडीच्या पदार्थांमध्ये एका साध्याशा भाजीचा खास समावेश होता. विशेष म्हणजे, एकदा नानांनी ही भाजी एका प्रसिद्ध अभिनेत्याला खाऊ घातली असता, त्याला ती भाजी नसून चक्क मांसाहारी पदार्थ असल्याचं वाटलं. नेमका काय आहे हा किस्सा? आणि नानांची आवडती केळफुलाची भाजी घरी कशी बनवायची, जाणून घेऊया..कोणत्या दिग्गज अभिनेत्याला खाऊ घातलेली केळफुलाची भाजी?एकदा नाना पाटेकर सेटवर केळफुलाची भाजी घेऊन गेले होते. त्यावेळी ज्येष्ठ अभिनेते राजकुमार यांनीही ही भाजी खाण्याची इच्छा व्यक्त केली, त्यामुळे नानांनी त्यांना भाजी वाढली. भाजी खाल्ल्यानंतर राजकुमार नानांना म्हणाले, ‘नाना, आईला सांग, खिमा खूप छान झाला होता.’ आपण केळफूलाची भाजी खात आहोत, याची त्यांना कल्पनाच नव्हती. .Nana Patekar: नानांची भीती खरी ठरली... नटसम्राटबाबतचा काय आहे 'तो' किस्सा?.नानांनी ही खिमा नसून केळफुलाची भाजी असल्याचं सांगितलं, मात्र राजकुमारांना त्यावर विश्वासच बसला नाही. भाजीची चव त्यांना इतकी आवडली होती की, ती नेमकी कशापासून बनवली आहे, हे त्यांच्या लक्षातच आलं नव्हतं. योग्य पद्धतीने बनवली तर केळफुलाची भाजी खूप चविष्ट लागते आणि ती तुम्हीही घरी सहज बनवू शकता..अशी बनवा केळफुलाची भाजीसाहित्य१ केळफूल२ मध्यम आकाराचे कांदे२ टोमॅटो१ ते २ हिरव्या मिरच्या१ चमचा आलं-लसूण पेस्टअर्धा चमचा हळद१ चमचा धणेपूडअर्धा चमचा जिरेअर्धा चमचा लाल तिखटअर्धा चमचा गरम मसालाअर्धा चमचा आमचूर पावडरचवीनुसार मीठ२ ते ३ चमचे मोहरीचे तेल किंवा साधे तेलबारीक चिरलेली कोथिंबीर.केळफूल असं स्वच्छ करा- केळफुलाची भाजी बनवण्यापूर्वी त्याची स्वच्छता व्यवस्थित करणे गरजेचे आहे. - सर्वात आधी फुलाची बाहेरील जांभळ्या रंगाची पाने एक-एक करून काढून घ्या.- आत छोटे-छोटे फुलांचे भाग दिसतील. प्रत्येक फुलामधील कडक देठ आणि कडक पारदर्शक भाग काढून टाका. संपूर्ण फूल अशा पद्धतीने स्वच्छ करून घ्या.- यानंतर फुलाचे बारीक तुकडे करा आणि लगेच पाण्यात टाका. यामुळे त्याचा रंग बदलणार नाही..कडवटपणा असा कमी कराकेळफुलाला थोडी तुरट आणि कडवट चव असते. त्यामुळे भाजी करण्यापूर्वी त्याचा कडवटपणा कमी करणे महत्त्वाचे आहे.- केळफूल बारीक करून काही वेळ पाण्यात भिजवा. - नंतर हळद-मीठ घातलेल्या पाण्यात १०-१५ मिनिटे उकळून घ्या. - पाणी काढून फूल हलके पिळा. - कडवटपणा जास्त असल्यास पुन्हा एकदा उकळू शकता..NANA PATEKAR: सेटवर नाना पाटेकरांच्या पोटात घुसला होता खरा चाकू; तरीही थांबवला नाही शूटिंगचा सीन, काय आहे किस्सा?.कृतीकढईत तेल गरम करून जिरे, कांदा आणि हिरवी मिरची परतून घ्या.कांदा सोनेरी झाल्यावर आलं-लसूण पेस्ट घाला.त्यात टोमॅटो, हळद, धणेपूड, लाल तिखट आणि मीठ घालून मसाला तेल सुटेपर्यंत परता.उकडलेले केळीचे फूल घालून मसाल्यात चांगले मिसळा.झाकण ठेवून मंद आचेवर १०-१५ मिनिटे शिजवा.शेवटी आमचूर पावडर, गरम मसाला आणि आवडीनुसार किसलेले खोबरे घाला.गॅस बंद करून कोथिंबीर घाला. गरमागरम भाजी पोळी, भाकरी किंवा भातासोबत सर्व्ह करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.