Poha-Rava-Curd Pancake: पोहे नेहमीच बनवता? एकदा करून पाहा पोहे-रवा दही पॅनकेक; चवीला कुरकुरीत, आतून मऊ!

पोहे म्हटलं की डोळ्यासमोर येतो तो कांदा, मिरची आणि फोडणीचा नेहमीचा स्वाद! पण याच पोह्यांना थोडा हटके ट्विस्ट दिला, तर त्यापासून मऊसर आणि बाहेरून हलका कुरकुरीत असा भन्नाट पॅनकेक तयार होतो. यासाठी पोह्यांसोबत रवा आणि दही लागणार असून, आवडीनुसार भाज्याही घालता येतात. कमी तेलात आणि अगदी सोप्या पद्धतीने तयार होणारा हा नाश्ता सकाळच्या घाईतही सहज बनवता येतो..साहित्य१ कप पोहे१/२ कप रवा१/२ कप ताजं दही१ कांदा, बारीक चिरलेला१ हिरवी मिरची, बारीक चिरलेली१/२ शिमला मिरची, बारीक चिरलेली१ गाजर, किसलेलं१/२ चमचा जिरे२ ते ३ चमचे पाणी१ चमचा तेलचवीनुसार मीठथोडी बारीक चिरलेली कोथिंबीरचिमूटभर बेकिंग सोडा किंवा थोडं फ्रूट सॉल्ट.कृतीपोहे भिजवा: पोहे स्वच्छ पाण्याने दोन वेळा धुऊन घ्या. त्यात रवा आणि दही घालून चांगलं मिसळा. मिश्रण झाकून ८ ते १० मिनिटे ठेवा.बॅटर तयार करा: भिजलेलं मिश्रण मिक्सरमध्ये घ्या. त्यात गरजेनुसार २ ते ३ चमचे पाणी घालून बारीक वाटून घ्या. बॅटर डोसा किंवा उत्तपमच्या पिठासारखं मध्यम घट्ट असावं.भाज्या परता: पॅनमध्ये एक चमचा तेल गरम करून जिरे घाला. जिरे तडतडल्यावर कांदा, हिरवी मिरची, शिमला मिरची आणि गाजर घाला. १ ते २ मिनिटे परतून घ्या.बॅटरमध्ये भाज्या मिसळा: परतलेल्या भाज्या आणि कोथिंबीर बॅटरमध्ये घाला. चवीनुसार मीठ मिसळा..सोडा घाला: पॅनकेक बनवण्याच्या अगोदर बॅटरमध्ये चिमूटभर बेकिंग सोडा किंवा थोडं फ्रूट सॉल्ट घाला. हलक्या हाताने एकदा मिसळा.पॅनकेक शिजवा: तवा गरम करून त्यावर थोडं तेल लावा. दोन मोठे चमचे बॅटर तव्यावर घालून गोलाकार पॅनकेक तयार करा. तो खूप पातळ पसरवू नका.झाकून शिजवा: पॅन झाकून मंद आचेवर २ ते ३ मिनिटे शिजवा. वरचा भाग कोरडा दिसू लागला की पॅनकेक अलगद उलटा..दुसरी बाजू भाजा: दुसरी बाजू मध्यम आचेवर १ ते २ मिनिटे भाजा. दोन्ही बाजूंनी हलका सोनेरी रंग आला की पॅनकेक तयार.सर्व्ह करा: गरमागरम पॅनकेक शेंगदाण्याची चटणी, नारळाची चटणी किंवा टोमॅटो-लसूण चटणीसोबत सर्व्ह करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.