Quick Mushroom-Spinach Omelette: हलक्या भूकेसाठी सोल्यूशन हवं आहे? मग ट्राय करा झटपट तयार होणारं मशरूम-पालक ऑम्लेट

Quick Mushroom-Spinach Omelette Recipe: कधी हलकी भूक लागली की पटकन काहीतरी झटपट आणि चविष्ट खावंसं वाटतं. अशा वेळी मशरूम आणि पालकाचं ऑम्लेट अगदी परफेक्ट पर्याय आहे. झणझणीत मसाला, मऊसर पनीर आणि ताज्या पालकाची चव यामुळे हे ऑम्लेट केवळ पौष्टिकच नाही, तर खायला खूपच मजेदार आहे. दुपारची भूक भागवण्यासाठी, संध्याकाळच्या चहासोबत किंवा रात्री हलका स्नॅक म्हणून – हे ऑम्लेट कधीही करून खाऊ शकता.

साहित्य
१ टेबलस्पून तेल
७-८ मशरूम (पातळ कापलेले)
२ अंडी (मीठ व मिरीपूड मिसळून)
१ कप चिरलेला पालक
चवीनुसार मीठ
१ टीस्पून पेरि पेरि मसाला
१ टोमॅटो (पातळ कापलेला)
५-६ अॅलपिनोचे काप (ऐच्छिक)
५० ग्रॅम किसलेले पनीर

कृती
१. कढईत आवश्यक तेवढे तेल गरम करून त्यात मशरूम तळून घ्या.
२. मशरूम सोनेरी रंगाचे झाल्यावर त्यावर चिरलेला पालक घाला.
३. आता त्यावर मीठ आणि मिरीपूड टाकून फेटलेली अंडी ओता.
४. अंड्यावर टोमॅटोचे तुकडे, अॅलपिनो, पेरि पेरि मसाला आणि किसलेले पनीर टाका.
५. झाकण ठेवून ५ मिनिटे मंद आचेवर शिजवा.
६. ऑम्लेट तयार झाल्यावर ते अर्धी घडी करून गरमागरम वाढा.

गरमागरम ऑम्लेटसोबत ब्रेड दिल्यास त्याची चव दुप्पट वाढते. पौष्टिक, झटपट आणि चविष्ट असा हा जेवणाचा पर्याय तुम्ही सकाळ किंवा संध्याकाळच्या नाश्त्याला नाहीतर जेवणातही बनवू शकता.