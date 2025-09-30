Paneer Cashew Mayo Sandwich: सकाळच्या गडबडीत फक्त १० मिनिटांत तयार होणारं, प्रोटिनने भरलेलं पनीर-काजू मेयो सँडविच नाश्त्यासाठी आहे परफेक्ट!

Easy Breakfast Recipe: सकाळची वेळच अशी असते की घड्याळाकडे बघतच सगळी कामं करावी लागतात. नाश्ता टाळावा असं वाटतं, पण तो तर दिवसाची सुरुवात करण्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचा असतो. अशा वेळी काहीतरी पौष्टिक आणि झटपट बनवून खावं असं वाटतं. म्हणूनच आम्ही तुमच्यासाठी एक सोपी पण अत्यंत पौष्टिक अशी नाश्त्याची रेसिपी घेऊन आलो आहोत. सकाळच्या धावपळीत झटपट बनणारं पनीर-काजू मेयो सँडविच तुम्हाला दिवसभराच्या कामासाठी आवश्यक असलेली संपूर्ण ऊर्जा देतं. चला तर मग लगेच रेसिपी लिहून घ्या..साहित्य:ताजं पनीर – ½ कपभिजवलेले काजू – 8-10काकडी – 1 (किसून)गाजर – 1 (किसून)बटर/तूप – 1 टेबलस्पूनमीठ – चवीनुसारकाळी मिरी पावडर – ½ टीस्पूनरेड चिली फ्लेक्स – ½ टीस्पूनलसूण – 1 पाकळी (ऐच्छिक)ब्रेड स्लाइस – 4.Easy Morning Breakfast Hack: सकाळच्या घाई-गडबडीत पटकन बनणारा नाश्ता हवाय? मग हा बीनकणकेचा 'लिक्विड आलू पराठा' नक्की ट्राय करा.कृती:सर्वप्रथम, मेयो बनवण्यासाठी मिक्सरमध्ये ताजं पनीर आणि भिजवलेले काजू एकत्र करून गुळगुळीत क्रीमसारखं बनवा. चव वाढवण्यासाठी थोडा लसूण घालू शकता, पण नको असल्यास प्लेन ठेवा. नंतर या तयार मेयोमध्ये किसलेली काकडी आणि गाजर घालून चांगलं मिक्स करा. त्यात मीठ, काळी मिरी पावडर आणि रेड चिली फ्लेक्स घालून मिक्स करा आणि स्वादानुसार फिलिंग तयार करा.आता सँडविच तयार करण्यासाठी तयारी करा. ब्रेडच्या स्लाइसवर थोडं बटर लावून त्यावर तयार केलेलं फिलिंग भरपूर प्रमाणात पसरवा. वर दुसरी स्लाइस ठेवून हलकं दाबा. सँडविच तयार झाल्यावर त्याला दोन भागात कापून लगेच सर्व्ह करा. तुम्हाला हवं असल्यास तुम्ही सँडविच ग्रील करूनही खाऊ शकता. क्रीमी, प्रोटीन-युक्त आणि झटपट तयार होणारा हा नाश्ता दिवसाची सुरुवात करण्यासाठी उत्तम आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.