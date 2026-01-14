Tilpoli Recipe: घरच्या घरी बनवा मऊ अन् खमंग तिळपोळी, चव चाखून सगळेच करतील कौतुक, रेसिपी लगेच नोट करा

Makar Sankranti 2026 Tilpoli Recipe: मकर संक्रांती म्हटलं की तिळगुळ, तिळाचे लाडू आणि खास करून तिळपोळीचा बेत आलाच. बाजारात मिळणाऱ्या तिळपोळ्या चवीला छान असतात, पण घरच्या घरी बनवलेली मऊ अन् खमंग तिळपोळी खाण्याची मज्जाच वेगळी असते. योग्य प्रमाणात भाजलेले तीळ, गुळाचा सुगंधी पाक आणि परफेक्ट मळलेलं पीठ यामुळे तिळपोळीची चव अनेक पटींनी वाढते. खास म्हणजे ही रेसिपी फार कठीण नाही आणि थोड्या सोप्या टिप्स फॉलो केल्यास तुमची तिळपोळी अगदी हलकी, मऊ आणि चवीला अप्रतिम बनेल. संक्रांतीच्या दिवशी पाहुण्यांसाठी काही खास बनवायचं असेल, तर तिळपोळी हा उत्तम पर्याय ठरतो. चला तर मग जाणून घेऊया मऊ आणि खमंग तिळपोळी बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय हे जाणून घेऊया. .तिळगूळ पोळी बनवण्यासाठी लागणारे साहित्यतीळगूळवेलची पावडरगव्हाचे पीठमैदामीठतेल .तिळगूळ पोळी बनवण्याची कृतीतिळगूळ बनवण्यासाठी सर्वातआधी १ वाटी तिळ मंद आचेवर भाजून घ्यावे. नंतर तिळ थंड करावे. नंतर गव्हाच्या पिठात थोडे पाणी, मीठ, मैदा, तेल घालून मळून घ्यावे. नंतर थोडा वेळ झाकून ठेवावे. नंतर सारण बनवण्यासाठी तिळ, गूळ, वेलची पावडर मिक्सरमध्ये बारिक करुन घ्यावे. नंतर पिठाचे छोटे गोळे करुन छोटी गोल पोळी लाटावी त्यात तिळाचे सारण भरावे. तवा गरम झाल्यावर त्यावर थोडे तेल लावून पोळी दोन्ही बाजूंनी मंद आचेवर भाजावे. तुम्ही तूप लावून पोळीचा आस्वाद घेऊ शकता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.