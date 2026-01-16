Spicy Foods: अति-मसालेदार पदार्थांसाठी ओळखले जाणारे 5 प्रदेश कोणते?

Spicy Foods: मसाला हा केवळ चवीबद्दल नाही तर तो शतकानुशतके विकसित झालेल्या अन्न संस्कृतीचा, हवामानाशी जुळवून घेण्याचा आणि सांस्कृतिक ओळखीचा सार आहे. जगाच्या काही भागात, मसालेदारपणा हा दैनंदिन आहाराचा अविभाज्य भाग आहे. .जगाच्या काही भागात, मसालेदार पदार्थ हा दैनंदिन आहाराचा अविभाज्य भाग आहे, काही देशांनी खमांग चवींवर आधारित अन्न परंपरा विकसित केल्या आहेत. डोळ्यांत पाणी आणणाऱ्या पदार्थांपासून ते स्कोव्हिलच्या पलीकडे न जाणाऱ्या पदार्थांपर्यंत, आपण तुम्हाला जगातील मसालेदार अन्न संस्कृतीबद्दल जाणून घेणार आहोत..Marathi Friday Horoscope 2026: वृषभ, कर्क, कन्या… कोणासाठी आज आहे खास दिवस? वाचा शुक्रवारचा शुभ राशीभविष्य.उत्तर भारतउत्तर भारतीय फाल करी ही जगातील सर्वात गरम पारंपारिक पदार्थांपैकी एक मानली जाते, ज्यामध्ये भूत जोलोकिया आणि नागा मोरिच सारख्या अत्यंत गरम मिरच्यांचा वापर केला जातो. राजस्थान, पंजाब आणि मुघली राज्ये त्यांच्या तिखटपणासाठी विशेषतः प्रसिद्ध आहेत. हिरव्या मिरच्या, लाल मिरची पावडर, लसूण, धणे आणि वेलीची यांचे मिश्रण तीव्र चव देते. गोव्याचा विंदालूही खूप तिखट असतो, पण फाल करी अजूनही सर्वोच्च आव्हान मानली जाते..ईशान्य थायलंडईशान्य थायलंडमधील पारंपारिक पदार्थ सिचुआनपेक्षा अनेकदा मसालेदार असतात. २०२३ पर्यंत, टॉम सोम प्ला सारख्या पदार्थांमध्ये १ दशलक्ष SHU मोजले गेले. या प्रदेशात प्रिक पाओ नवाची भाजलेल्या मिरचीची पेस्ट वापरली जाते, जी पारंपारिक दगडी जातीवार दालमुळे तीव्र उष्णता वाढवते. बर्ड्स आय मिरच्या लहान असूनही खूप तिखट असतात. सोम तम पदार्थ जिभेलाला त्वरित मुंग्या येणे देतात.सिचुआन प्रांत, चीनसिचुआनमधील पारंपरिक पदार्थ १० लाखांहून अधिक SHU (स्कोव्हिल हीट युनिट्स) ची उष्णता असते. सिचुआन मिरची आणि फेसिंग हेवन मिरची एकत्र वापरल्याने तोंडाला सुन्न करणारी मुंग्या येणे आणि तीव्र उष्णता निर्माण होते. दमट हवामानामुळे, स्थानिक लोकांनी मिरचीचा वापर सुरू केला, ज्यामुळे मापो टोफू आणि चोंगकिंग हॉटपॉट सारखे पदार्थ जगभर प्रसिद्ध झाले. फक्त चीनमध्येच चिनी मिरची आणि सिचुआन मिरची एकत्र वापरली जाते, जी या प्रदेशाची एक वेगळी ओळख बनली आहे..RBI Recruitment 2026: नोकरीची सुवर्णसंधी! RBI मध्ये ऑफिस अटेंडंट भरती जाहीर; पात्रता आणि अर्जाची शेवटची तारीख जाणून घ्या.मेक्सिकोचा युकातान द्वीपकल्पयुकाटनमध्ये, रिकार्डो रोजो सारख्या पारंपारिक पदार्थात सुमारे 8 लाख SHU उष्णता असते. मेक्सिकोमधील मिरचीचा इतिहास हजारो वर्षांपूर्वीचा आहे; अझ्टेक आणि माया संस्कृती किंवा प्रदेशातील मिरचीची शेती आणि स्वयंपाक परंपरा, रुजावली. प्रत्येक प्रदेशाची स्वतःची मसालेदार ओळख आणि अनोखी चव असते.दक्षिण कोरियाकोरियन पदार्थांमधील तिखटपणा हळूहळू वाढतो आणि बराच काळ टिकतो. लोणच्याच्या मिरच्या आणि गोचुजांग आणि गोचुगारू सारख्या मसाल्यांची उष्णता साधारणपणे २५-४० मिनिटे टिकते. टोकेबोकी आणि किमची जिगे सारखे पदार्थ हळूहळू तिखटपणा देतात. स्थानिक लोक दररोज १-३० मिलीग्राम कॅप्सेसिन घेतात, ज्यामुळे सहनशक्ती वाढते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.