Satyanarayan Puja Special: सत्यनारायण पूजेसाठी खास! केळ, तूप, तुळस आणि वेलचीच्या सुवासातील गोड व सुगंधी प्रसादाचा शिरा

Traditional Indian Prasad Recipe for Satyanarayan Katha: सध्या श्रावण महिना सुरु आहे. सगळ्या महिन्यांमध्ये पवित्र मानल्या जाणाऱ्या या महिन्यात अनेक सण-उत्सव व्रतकैवल्य आणि पूजा पार पडतात. अनेकजण श्रावणातील उपवास करतात. तर या महिन्यात शंकर महादेवाची पूजा अगदी मनोभावे केली जाते. हा महिना शंकर महादेवासाठी अर्पण असतो. याच महिन्यात बहुतांश घरात अतिशय आनंदाने केली जाणारी सत्यनारायणाची पूजा देखी असते. प्रामुख्याने पती-पत्नी जोडप्याने केल्या जाणाऱ्या सत्यनारायण पूजेची खासियत म्हणजे या पूजेसाठी तयार केलेला प्रसादाचा शिरा. नेहमी बनवतो त्यापेक्षा हा शिरा हमखास चवीला वेगळाच बनतो, त्यामुळे सगळेच याचा आस्वाद मनसोक्त घेतात. चला तर मग जाणून घेऊया सत्यनारायण पूजेचा प्रसादाचा शिरा कसा बनवायचा..साहित्यसव्वा वाटी रवा, सव्वा वाटी साजूक तूप, सव्वा वाटी साखर, तीन वाट्या दूध, वेलची पूड, जायफळ पूड, सुका मेवा आवडीनुसार, १ पिकलेले केळे, तुळशीची पाने. कृती प्रथम एका भांड्यात दूध गरम करा. नंतर कढईत साजूक तूप गरम करा आणि त्यात रवा मंद आचेवर परता. रवा गुलाबी रंगाचा झाला की त्यात आवडीनुसार सुका मेवा तूपात परता. त्यानंतर केळीचे काप थोडे कुस्करून रव्याबरोबर परता. रवा सोनेरी रंगाचा झाला की त्यात उकळलेले दूध घाला. (दूध घालताना काळजी घ्यावी, कारण रवा फसफसून उडतो) त्यामुळे दूध रव्यात चांगले मिसळा आणि गॅस थोडा वेळ बंद करा. पाच मिनिटे कढईवर झाकण ठेवून रवा दुधात मुरायला ठेवा. पाच मिनिटांनी झाकण काढून त्यात साखर, वेलची पूड, जायफळ पूड घालून गॅस सुरू करून मंद आचेवर शिरा परता. शेवटी तुळशीची पाने ठेवा. तुमचा सत्यनारायण पूजेच्या प्रसादाचा शिरा तयार आहे. टीप तूप घेताना ते वितळून घ्यावे. तूप गोठलेले असेल तर तुपाचे प्रमाण अधिक होते. रवा मंद आचेवरच भाजून घ्यावा. रवा भाजताना केळ सर्वांत शेवटी घालावे. केळ दहा मिनिटे परतले, की लगेच त्यात गरम दूध घालावे. पूर्ण दुधात शिरा बनवायचा नसेल, तर अर्धे दूध आणि अर्धे पाणी असे प्रमाण घेऊ शकता. साखरेचे प्रमाण थोडे कमी-अधिक करू शकता.संध्या मोहिते.