Dasara Traditional Foods: यूपीपासून ते बंगालपर्यंत अन् गुजरातमध्ये दसऱ्याला कोणते पारंपरिक पदार्थ बनवले जातात? वाचा यादी

दसऱ्याला वेगवेगळ्या राज्यांतील पारंपारिक पदार्थांचा आस्वाद घेतला जाते. उत्तर प्रदेशातील दाल पराठा-खीर, कर्नाटकातील गोड डोसा, बंगालमधील रसगुल्ला आणि गुजरातमधील जिलेबी-फाफडा यासारखे पदार्थ बनवले जातात.
पुजा बोनकिले
Summary

यंदा २ ऑक्टोबरला दसरा साजरा केला जाणार आहे.

दसऱ्याच्या सणानिमित्त भारतातील विविध राज्यांमध्ये खास पारंपारिक पदार्थ बनवले जातात.

Traditional Dussehra Foods: भारतातील सर्व सणांमध्ये खास पारंपारिक पदार्थ बनवले जातात. कोणताही भारतीय सण हा गोड पदार्थांशिवाय पूर्ण होत नाही. प्रत्येक सणात खास पदार्थ असतात जे कुटुंबांना एकत्र येऊन जेवण करण्याची संधी देतात, ज्यामुळे दिवस संस्मरणीय बनतो. असाच एक सण म्हणजे दसरा, ज्याला विजयादशमी असेही म्हणतात. यंदा दसरा 2 ऑक्टोबरला साजरा केला जातो. प्रत्येक राज्यात या दिवशी वेगवेगळे पारंपारिक पदार्थ बनवले जातात आणि प्रत्येक पदार्थाचे एक वेगळे महत्त्व आहे. दसऱ्यासाठी वेगवेगळ्या राज्यांमधील काही खास पदार्थांबद्दल जाणून घेणार आहोत.

