Dasara Traditional Foods: यूपीपासून ते बंगालपर्यंत अन् गुजरातमध्ये दसऱ्याला कोणते पारंपरिक पदार्थ बनवले जातात? वाचा यादी

यंदा २ ऑक्टोबरला दसरा साजरा केला जाणार आहे. दसऱ्याच्या सणानिमित्त भारतातील विविध राज्यांमध्ये खास पारंपारिक पदार्थ बनवले जातात. Traditional Dussehra Foods: भारतातील सर्व सणांमध्ये खास पारंपारिक पदार्थ बनवले जातात. कोणताही भारतीय सण हा गोड पदार्थांशिवाय पूर्ण होत नाही. प्रत्येक सणात खास पदार्थ असतात जे कुटुंबांना एकत्र येऊन जेवण करण्याची संधी देतात, ज्यामुळे दिवस संस्मरणीय बनतो. असाच एक सण म्हणजे दसरा, ज्याला विजयादशमी असेही म्हणतात. यंदा दसरा 2 ऑक्टोबरला साजरा केला जातो. प्रत्येक राज्यात या दिवशी वेगवेगळे पारंपारिक पदार्थ बनवले जातात आणि प्रत्येक पदार्थाचे एक वेगळे महत्त्व आहे. दसऱ्यासाठी वेगवेगळ्या राज्यांमधील काही खास पदार्थांबद्दल जाणून घेणार आहोत. .दाल पराठा आणि खीर (उत्तर प्रदेश)उत्तर प्रदेशात दसऱ्याला दाल पराठा आणि खीर बनवले जातात. पराठा चण्याच्या डाळी आणि मसाल्यांनी बनवला जातो, तर दूध आणि तांदूळ घालून बनवलेली खीर उत्सवाची चव वाढवते. असे मानले जाते की या दिवशी ते खाल्ल्याने घरात नशीब, आरोग्य आणि आनंद येतो. .मोतीचूर लाडूभगवान हनुमानाला मोतीचूर लाडू खूप आवडतात. दसऱ्याच्या दिवशी लोक त्यांना बुंदी आणि शुद्ध तुपापासून बनवलेले हे लाडू अर्पण करतात. असं मानलं जातं की या दिवशी लाडू खाल्ल्याने जीवनात गोडवा आणि आनंद येतो..गोड डोसा (कर्नाटक)गोड डोसा हा कर्नाटकात दसऱ्याच्या वेळी बनवला जाणारा एक खास पदार्थ आहे. तो तांदळाचे पीठ, गव्हाचे पीठ, गूळ आणि नारळ वापरून बनवला जातो. कर्नाटकात तो प्रसाद म्हणूनही दिला जातो आणि तो आरोग्यदायी आणि स्वादिष्ट दोन्ही आहे..Dasara 2025 Marathi Wishes: 'सोनं घ्या सोन्यासारखे राहा', तुमच्या प्रियजनांना अन् मित्रांना दसऱ्याच्या मराठीतून द्या हटके शुभेच्छा.रसगुल्ला (बंगाल) पश्चिम बंगालमध्ये दसरा रसगुल्लाशिवाय अपूर्ण आहे. या गोड पदार्थांमुळे नात्यात गोडवा वाढतो. हे मऊ रसगुल्ला सौभाग्याचे प्रतीक मानले जातात. उत्सवादरम्यान ते विविध चवींमध्ये खाल्ले जातात..पानउत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये दसऱ्याला पान खाण्याची परंपरा आहे. शिवाय, भगवान हनुमानाला पान अर्पण करणे शुभ मानले जाते. ते प्रेम आणि आदराचे प्रतीक आहे आणि वाईटावर चांगल्याच्या विजयाचा संदेश देते..Dasara 2025: 'चांगल्याचा वाईटावर विजय होतो'! वाचा दसऱ्यावर आधारित दोन पौराणिक कथा.जिलेबी आणि फाफडा (गुजरात)गुजरातमधील दसरा हा जिलेबी आणि फाफडाशिवाय खरोखरच अविस्मरणीय असतो. असे म्हटले जाते की भगवान रामाला जिलेबी खूप आवडायची आणि त्यांनी विजयाच्या दिवशी ती आवडली. जिलेबीसोबत बेसनापासून बनवलेला फाफडा खाल्ल्याने समृद्धी येते असे मानले जाते..दहीभारताच्या अनेक भागात, नवीन गोष्ट सुरू करण्यापूर्वी दही आणि साखर खाण्याची प्रथा आहे. दसऱ्यालाही असेच केले जाते. ओडिशामध्ये, महिला रावण दहन करण्यापूर्वी देवी दुर्गेला भिजवलेले तांदूळ आणि दही अर्पण करतात.