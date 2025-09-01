Vegetable Modak Recipe: गणेशोत्सवात गोड मोदक खाऊन कंटाळा आलाय? मग हे भाज्यांचे मोदक नक्की ट्राय करा

Ganeshotsav Special Food Recipes: गणेशोत्सव आला की घराघरात गोडगोड मोदकांची रेलचेल असते. उकडीचे मोदक, तळणीचे मोदक हे तर सगळ्यांच्या आवडीचे. पण सगळ्यांनाच गोड आवडतंच असं नाही. म्हणूनच एक आगळा-वेगळा, तोंडाला पाणी सुटेल असा पदार्थ म्हणजे भाज्यांचे मोदक. मसालेदार, झणझणीत आणि पौष्टिक भाज्यांच्या सारणाने भरलेले हे मोदक चवीला एकदम लाजवाब लागतात. .रव्याच्या पारीतून तयार झालेले हे मोदक बाहेरून कुरकुरीत आणि आतून मऊसर लागतात. वेगवेगळ्या भाज्यांचे अप्रतिम मिश्रण मोदकांमध्ये वेगळीच चव आणते. थोडंसं आंबट-गोड लिंबूरस आणि साखरेमुळे चवीला वेगळाच टवटवीतपणा येतो. हे मोदक गरमागरम तेलातून बाहेर आले की वासानेच भूक वाढते. खास पाहुणे आले असतील, संध्याकाळची खिरापत करायची असेल किंवा फक्त गोड नकोसं वाटत असेल, तर हा पर्याय अगदीच भारी आहे. संध्याकाळच्या खिरापतीसाठी, खास पाहुण्यांसाठी किंवा गोड न खाणाऱ्यांसाठी हा एकदम उत्तम पर्याय आहे. हवे तर कांदा-लसूण न वापरता सुद्धा हे मोदक बनवता येतात. म्हणजे गोड न खाता सुद्धा मोदकांचा आनंद मनसोक्त घेता येतो!.साहित्यचार वाट्या बारीक रवा, तीन चमचे गरम तुपाचे मोहन, एक वाटी फ्लॉवर तुरे, एक वाटी मटारदाणे, एक कांदा, सात-आठ हिरव्या मिरच्या, आल्याचा तुकडा, 10-12 लसूण पाकळ्या, भरपूर कोथिंबीर, एक चमचा लिंबूरस, चवीला साखर, मीठ, तेल, अर्धी वाटी नारळचव..कृतीमिरच्या, आले, लसूण, कोथिंबीर, नारळचव सर्व एकत्र करून बारीक वाटावे. फ्लॉवर तुरे चिरून घ्यावे. मटार, फ्लॉवर चिमूटभर मीठ घालून तेलावर वाफवून घ्यावेत, कढईत दोन चमचे तेलाची मोहरी, जिरे, हिंग, हळद घालून फोडणी करावी. बारीक चिरलेला कांदा फोडणीत घालून मऊ शिजवावा, त्यात वाटलेली कोथिंबीर, मिरची, आले, लसूण पेस्ट घालावी, तसेच वाफवलेले मटारदाणे, फ्लॉवर घालून परतावे, कोरडी भाजी तयार करावी. शेवटी लिंबूरस, साखर, मीठ घालून मिसळावे..पारीसाठीचार वाट्या बारीक रवा, तीन चमचे गरम तुपाचे मोहन व चिमूटभर मीठ घालून दुधात भिजवून ठेवावा. दोन तासांनंतर हा रवा मिक्सरमधून फिरवून घ्यावा, रव्याच्या छोट्या पुऱ्या लाटून त्यात भाज्यांचे सारण घालून पुरीला मोदकाचा आकार द्यावा. रिफाइंड तेलात मोदक तांबूस रंगावर तळून काढावेत. कांदा, लसूण न घालता भाज्यांचे मोदक करता येतात. संध्याकाळच्या खिरापतीसाठी अगोदर मोदक करून ठेवता येतात. गोड न खाणाऱ्यासाठी भाज्यांचे मोदक करावेत. छान लागतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.