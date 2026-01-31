Weekend Breakfast Recipe: हेल्दी अन् चविष्ट! वीकेंडला ओट्सचे 5 भन्नाट नाश्त्याचे प्रकार ट्राय करा

Weekend Breakfast Recipe: जवळजवळ प्रत्येक घरात, महिलांना अनेकवेळा काळजी असते की वीकेंडला सर्वांना आवडेल असा नाश्ता कसा बनवायचा. अनेकदा एकाच प्रकारचे सँडविच, पोहो आणि उपम्याचा कंटाळा येतो. तुम्हाला यंदा वीकेंड खास बनवायचा असेल तर ओट्सपासून स्वादिष्ट पदार्थ तयार करु शकता. ओट्स शरीरासाठी फायदेशीर असते. वजन कमी करायचा विचार करत असाल तर हे पदार्थ नक्की ट्राय करु शकता..ओट्स हे आरोग्यदायी पर्याय का आहेत?ओट्समध्ये भरपूर प्रमाणात फायबर असते. ते खाल्ल्याने आपण बराच काळ पोट भरलेले राहतो. ज्यामुळे जास्त खाणे टाळता येते. महत्त्वाचे म्हणजे, ओट्स सहज पचतात. त्यात प्रथिने, लोह आणि मॅग्नेशियम सारखे अनेक आवश्यक पोषक घटक चांगल्या प्रमाणात असतात..ओट्स टिक्कीजर तुमच्या मुलांना कटलेट्स किंवा टिक्की आवडत असतील तर तुम्ही ओट टिक्की बनवू शकता. यासाठी, उकडलेल्या आणि बारीक चिरलेल्या भाज्या घ्या, जसे की बटाटे, गाजर, वाटाणे किंवा बीन्स घ्या. त्यांना ओट्समध्ये मिसळा. मीठ आणि सौम्य मसाले घाला, त्यांना टिक्की बनवा आणि पॅनवर हलकेच भाजून घ्या. या टिक्की वीकेंडसाठी परफेक्ट रेसिपी आहे. .ओट्स पराठा ओट्स पराठे देखील वीकेंडसाठी उत्तम आहेत. ते बनवण्यासाठी, ओट्स बारीक करा आणि त्यांना मल्टीग्रेन पीठात मिसळा आणि साध्या पीठात मळून घ्या. हे पराठे मऊ आणि निरोगी असतात. तुम्ही वीकेंडला दही किंवा काही सुक्या भाज्यासोबत आस्वाद घेऊ शकता. .ओट्स उपमातुम्ही ओट्स उपमा देखील बनवू शकता . हा एक हलका, चविष्ट आणि जलद पर्याय आहे. तुम्ही त्यात कांदे, गाजर, भोपळी मिरची आणि बीन्स सारख्या भाज्या घालू शकता. मोहरी, कढीपत्ता आणि शेंगदाणे मिसळल्याने त्याची चव वाढते..High Protein Breakfast: फक्त 15 मिनिटांत झटपट नाश्ता! सकाळी बनवा टेस्टी सोयाबीन चिल्ली, लगेच नोट करा रेसिपी.ओट्स चीलाओट्स चिल्ला हा देखील एक उत्तम पर्याय आहे. तो बनवायला खूप सोपा आहे. तो बनवण्यासाठी, ओट्स बारीक करून बेसनात मिसळा. नंतर, कांदा, धणे आणि इतर काही मसाले घाला आणि पीठ तयार करा. आता, चिल्ला एका तव्यावर तळा. .ओट्स इडलीजर तुमच्या मुलांना इडली आवडत असेल तर तुम्ही ओट्ससह इडली देखील बनवू शकता . ते बनवण्यासाठी, भाजलेले ओट्स रवा आणि दही मिसळून एक पीठ तयार करा. थोडेसे फोडणी घाला आणि इडली वाफवून घ्या. या इडल्या मऊ आणि पचण्यास सोपे असतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.