Dhaba Style Egg Palak Curry: वीकेंड होईल एकदम स्पेशल... बनवा झणझणीत अन् मसालेदार ढाबा स्टाईल अंडा पालक करी

Green Masala Anda Palak Curry Recipe: वीकेंडच्या दिवशी सगळ्यांची फरमाईश असते काहीतरी चटकदार, टेस्टी आणि रोजच्या पोळी-भाजी, वरण-भाताव्यतिरिक्त वेगळं खाण्याची. त्यातही पनीर, चिकन, मटण आणि अंड्याच्या भाज्यांमध्ये व्हेरिएशन्स ट्राय करण्यात सगळ्यांचा कल जास्त असतो. तुम्हाला पण असंच वेगवेगळ्या डिशेस ट्राय करण्याची आवड असेल तर पुढे दिलेली झणझणीत हिरव्या मसाल्याची ही ढाबा स्टाईल अंडा पालक करी तुमच्यासाठीच. घरी किंवा बाजारात सहज उपलब्ध होणाऱ्या साहित्यापासून बनवता येणारी ही रेसिपी करायला अगदी सोपी आहे, म्हणून लगेच लिहून घ्या. .साहित्य अंडी – ६ (उकडलेली व मधून कापलेली), पालक – २५० ग्रॅम, हिरवी मिरची – २, कोथिंबीर – १/२ कप, कांदे – १/२ कप (बारीक चिरलेले), टोमॅटो प्युरी – १/२ कप, लसूण – २ टेबलस्पून (चिरलेला) + २ टेबलस्पून (स्लाइस केलेला), आलं – १ टेबलस्पून, जिरे – १/२ टीस्पून, सुक्या लाल मिरच्या – ३, तमालपत्ता – १, वेलची – ३, हळद – १/२ टीस्पून, लाल तिखट – १½ टीस्पून, धने – २ टीस्पून, जिरे पूड – १/२ टीस्पून, जायफळ – चिमूटभर, कसुरी मेथी – १ टेबलस्पून, गरम मसाला – १/२ टीस्पून, पाणी – १ कप, तूप – २ टेबलस्पून, मीठ – चवीनुसार..कृती-सर्वात आधी अंडी उकडा आणि मधून कापा. आणि कढईत तुम्हाला हवं तेवढं तेल गरम करा.- त्यात हळद, मीठ आणि मिरचीसह सोनेरी रंग येईपर्यंत ही अंडी परता आणि बाजूला ठेवा.- आता पालक थोडे उकडा, बर्फाच्या पाण्यात थंड करा आणि हिरवी मिरची व कोथिंबीर घालून मिक्सरमध्ये गुळगुळीत प्युरी करुन घ्या..- पुन्हा एका कढईत तेल गरम करा, त्यात जिरे, सुक्या लाल मिरच्या, तमालपत्ता आणि वेलची टाका. त्यानंतर आलं व लसूण परता, नंतर कांदे सोनेरी रंगाचे होईपर्यंत परतून घ्या. त्यामध्ये टोमॅटो प्युरी घालून तेल सुटेपर्यंत शिजवा.- आता त्यात हिरवे सुके मसाले आणि जायफळ मिसळा, नंतर पालकाची प्युरी घालून चांगले हलवा. मिश्रण घट्ट व चमकदार होईपर्यंत शिजवा.- सर्वात शेवटी मिश्रणात तळलेली अंडी आणि पाणी घालून झाकण ठेवून ५ मिनिटं मध्यम आचेवर शिजवा..तडक्यासाठीअंडा करीला परफेक्ट ढाबा स्टाईल बनवण्यासाठी तडका फार महत्त्वाचा आहे. त्यासाठी तूप गरम करा, त्यात लसूण सोनेरी रंगाचे होईपर्यंत परता. नंतर गॅस बंद करा, त्यात काश्मिरी लाल मिरची टाका आणि करीवर ओता.अखेर गरम मसाला, कसुरी मेथी व आल्याचे जुलिअन काप करुन ते घालून सजवा. तुमची वींकेड स्पेशल ढाबा स्टाईल अंडा करी तयार आहे.