Alia Bhatt’s Beetroot Salad: हिवाळ्यात सेलिब्रिटीसारखा ग्लो हवाय? आलिया भटची फेमस 'बीटरूट सॅलड' रेसिपी ठरेल गेम चेंजर

Alia Bhatt’s Beetroot Salad: हिवाळा सुरू होताच त्वचा कोरडी पडणे, ओठ फुटणे आणि पायाच्या टाचांना भेगा पडणे अशा समस्या अनेकांना भेडसावतात. हा त्रास सर्वसामान्य असला तरी सेलिब्रिटीजच्या बाबतीत मात्र तो फारसा जाणवत नाही. कारण थंडीची चाहूल लागताच ते आपल्या आरोग्याची आणि आहाराची विशेष काळजी घेऊ लागतात.अशातच अनेकांना आलिया भटसारखा नैसर्गिक आणि हेल्दी ग्लो हवा असतो. तुम्हालाही असा नॅचरल निखार मिळवायचा असेल, तर तिची बीटरूट सॅलड रेसिपी नक्की करून पाहा. ही सॅलड त्वचेला तेज देण्यासोबतच शरीराच्या एकूण आरोग्यासही फायदा करून देते. त्यामुळे रोजच्या आहारात ही हेल्दी रेसिपी सामावून घेण्याचा नक्की प्रयत्न करा. .यातही बहुतांश जणांना आलिया भटसारखा नॅचरल ग्लो हवा असतो. तुम्हालाही आलिया भटसारखा नॅचरल ग्लो हवा असेल, तर तिची बीटरूट सॅलड रेसिपी नक्की ट्राय करा. या सॅलडमुळे नुसती त्वचाच उजळत नाही तर आरोग्यही सुधारायला मदत होते. म्हणून तुम्हीसुद्धा ही रेसिपी रोजच्या आहारात समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न करा..Winter Diet & Fitness Tips: थंडीच्या दिवसांत भूक वाढते आणि वजनही; पण 'हे' बदल केले तर एन्जॉय करता येतं हिवाळ्यातलं खाणं.बीटरूट सॅलडसाठी लागणारं साहित्यदही किसलेलं बीट ऑलिव्ह ऑईल, मोहरीचं तेल किंवा तुम्ही घरात वापरत असाल ते खाण्याचं तेल किंवा तूपमोहरीजिरेकढीपत्ता.बीटरूट सॅलड बनवण्याची कृतीसर्वात आधी एका भांड्यात दही घ्या. किती जणांसाठी सॅलड बनवत आहात त्यानुसार दह्याचं प्रमाण ठेवा. दही नीट फेटून घ्या, जेणेकरून ते मऊ आणि घट्ट होईल. यानंतर एक ताजं बीट किसून घ्या आणि दह्यात घाला. नीट मिसळल्यावर सॅलडला हलका गुलाबी रंग येईल. .Seasonal Tomato Soup Recipe: हिवाळ्यासाठी बेस्ट! घरच्या घरीच बनवा हंगामी टोमॅटोंचं हेल्दी सूप; रेसिपी लगेच लिहून घ्या.चव वाढवण्यासाठी सॅलडला फोडणी द्या. यासाठी थोडंसं ऑलिव्ह ऑईल किंवा मोहरीचं तेल किंवा तूप गरम करा. त्यात मोहरी, जिरे आणि कढीपत्त्याची फोडणी द्या. हवं असल्यास तुम्ही किंचित मीठ घालू शकता. मसाल्यांचा सुगंध येऊ लागल्यावर ही फोडणी थेट बीट आणि दह्याच्या मिश्रणावर ओता.शेवटी सगळं मिश्रण पुन्हा एकदा नीट हलवा. तुमचं आलिया भटचं खास बीटरूट सॅलड सर्व्ह करण्यासाठी तयार आहे..बीटातील पोषक घटक शरीरातील हिमोग्लोबिन वाढवण्यास मदत करतात, ज्याचा थेट फायदा त्वचेच्या आरोग्यावर होतो आणि त्वचेला नैसर्गिक उजळपणा येतो. तर दही पचन सुधारून शरीराचं डिटॉक्सिफिकेशन करण्यात मदत करतं.कमी खर्चात, अगदी सोप्या पद्धतीने आणि घरात सहज उपलब्ध असणाऱ्या साहित्यापासून हे सॅलड बनवता येते. त्यामुळे रोजच्या आहारात हे हेल्दी सॅलड नक्की समाविष्ट करा. .Sugar-Free Gajar Gulab Jamun: हिवाळ्यात हेल्दी डिझर्टचा परफेक्ट पर्याय; झटपट बनवा गाजराचे शुगर-फ्री गुलाबजाम.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.