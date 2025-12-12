फूड

Ginger-Lemon-Honey Tea By Chef Sanjeev Kapoor: थंडीत आरोग्याची काळजी घेणारा 'स्पेशल चहा'; शेफ संजीव कपूर यांनी सांगितली सोपी रेसिपी

Sanjeev Kapoor’s Special Winter Tea Recipe: थंडीत शरीराची काळजी घेण्यासाठी संजीव कपूर यांनी सांगितलेला खास आरोग्यदायी चहा, सोप्या रेसिपीसह.
Ginger-Lemon-Honey Tea By Chef Sanjeev Kapoor

Ginger-Lemon-Honey Tea By Chef Sanjeev Kapoor

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

Healthy Winter Tea Recipe: हिवाळा सुरु झाला की तापमान हळूहळू कमी होऊ लागतं. वातावरणात गारवा पसरायला सुरुवात होते. त्यामुळे शरीराचं तापमान सुद्धा कमी होतं ज्यामुळे उष्णता कमी होऊन ऊर्जा कमी होते. अशात गरम चहा फक्त चवीला छान आणि ऊब मिळवून देत नाही तर शरीराला ऊर्जा देत आरोग्य टिकवून ठेवायला मदत करतो. पण चहा चांगला बनणं महत्त्वाचं असतं, तरच त्याचा आस्वाद घेता येतो आणि फायदाही चांगला होतो.

Loading content, please wait...
food recipe
Tea
food news
food news in marathi
sanjay kapoor
food culture
food tips
food section
Food article
Food marathi news
'food

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com