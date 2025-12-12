Ginger-Lemon-Honey Tea By Chef Sanjeev Kapoor: थंडीत आरोग्याची काळजी घेणारा 'स्पेशल चहा'; शेफ संजीव कपूर यांनी सांगितली सोपी रेसिपी

Healthy Winter Tea Recipe: हिवाळा सुरु झाला की तापमान हळूहळू कमी होऊ लागतं. वातावरणात गारवा पसरायला सुरुवात होते. त्यामुळे शरीराचं तापमान सुद्धा कमी होतं ज्यामुळे उष्णता कमी होऊन ऊर्जा कमी होते. अशात गरम चहा फक्त चवीला छान आणि ऊब मिळवून देत नाही तर शरीराला ऊर्जा देत आरोग्य टिकवून ठेवायला मदत करतो. पण चहा चांगला बनणं महत्त्वाचं असतं, तरच त्याचा आस्वाद घेता येतो आणि फायदाही चांगला होतो. .सेलिब्रिटी शेफ संजय कपूर सांगतात फक्त या सोप्या स्टेप्स वापरून चहा बनवला तर तो थंडीच्या दिवसांसाठी एकदम स्वादिष्ट आणि हेल्दी बनतो.संजय कपूरच्या मते, चहा बनवताना प्रत्येक साहित्य योग्य वेळेत उकळवणं म्हत्त्वाचं आहे. यामुळे चहातले मसाले आणि हर्ब्स पाण्यात बरोबर उतरतात ज्यामुळे चहा हेल्दी आणि स्वादिष्ट होतो..Winter Diet & Fitness Tips: थंडीच्या दिवसांत भूक वाढते आणि वजनही; पण 'हे' बदल केले तर एन्जॉय करता येतं हिवाळ्यातलं खाणं.साहित्य:2 कप पाणी2 गवती चहाच्या पाती1-2 चिरलेलं आलं½ कापलेला लिंबू4-5 तुळशीची पानं2-3 लवंग1-2 वेलची½ चमचा चहा पावडरमध चवीप्रमाणे.Ayurvedic Kadha for Winter: थंडीमुळे सर्दी-खोकला आणि अंगही खाजतंय? 'हा' आयुर्वेदीक काढा आहे सुपर इफेक्टिव्ह!.कृती:एका पातेल्यात किंवा इलेक्ट्रिक केटलमध्ये 2 कप पाणी गरम करा.त्यात 2 गवती चहाच्या पाती घालून हलके उकळवून ठेवा.त्यानंतर आलं, कापलेला लिंबू, तुळशीची पानं, लवंग आणि वेलची टाका.मिश्रण उकळायला लागल्यावर ½ चमचा चहा पावडर टाका.काही मिनिटे उकळल्यानंतर गॅस बंद करा.कपमध्ये मध घाला आणि त्यात चहा गाळून त्याचा गरमागरम आस्वाद घ्या. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.