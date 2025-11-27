Gond Laddu Recipe: हिवाळ्यासाठी डिंक लाडू बनवताय? मग यंदा ट्राय करा राजस्थानी पद्धतीची खास रेसिपी

Dinkache Ladu: हिवाळा आल्यानंतर शरीराला उब मिळावी आणि थंडीपासून बचाव व्हावा म्हणून घराघरांत विविध पौष्टिक व स्वादिष्ट पदार्थ तयार केले जातात. त्यापैकी डिंकाचे लाडू हा एक खास पदार्थ मानला जातो.महाराष्ट्राप्रमाणेच राजस्थान तसेच उत्तर भारतातही हिवाळ्यात डिंकाचे लाडू मोठ्या प्रमाणावर तयार केले जातात. मात्र, या लाडूंच्या तयारीची पद्धत आणि वापरले जाणारे घटक काहीसे भिन्न असतात..राजस्थानातील डिंक लाडू गव्हाच्या पीठापासून तयार केले जातात आणि तुपामुळे शरीराला दीर्घकाळ ऊर्जा मिळते. बदाम, काजू, तीळ यांसारख्या सुका मेव्यामुळे कॅल्शियम व आवश्यक खनिजे मिळून हाडे मजबूत होतात. तूप पचन सुधारते व पोषक घटकांचे शोषण वाढवते. हे लाडू थंडीमुळे होणाऱ्या सांधेदुखी कमी करण्यास, हाडे बळकट करण्यास आणि शरीर सक्रिय ठेवण्यास उपयुक्त ठरतात. दिवसभर पोट भरल्यासारखे वाटते. त्यामुळे हे लाडू अनेक भारतीय घरांमध्ये आवडीने बनवले जातात..Girija Oak Favorite Dish: नॅशनल क्रश गिरीजा ओकचं सीक्रेट रिव्हील! नागपूरची ही एक वडी… जिचं नाव ऐकून स्टारचंही मन हरवलं!.साहित्य१ कप गव्हाचे पीठ१/२ कप तूप१/४ कप गोंद१/२ कप गूळ पावडर किंवा बूरा साखर१/४ कप बदाम, चिरलेले१/४ कप काजू, चिरलेले२ टेबलस्पून हुलगे (ऐच्छिक)१/२ टीस्पून वेलची पावडर१ टेबलस्पून मनुके (ऐच्छिक).कृतीएका कढईत २-३ टेबलस्पून तूप गरम करायला ठेवा. त्यात थोड्या प्रमाणात डिंक घालून तो फुलून कुरकुरीत होईपर्यंत तळा. आता तळलेला डिंक बाहेर काढून थंड होण्यासाठी ठेवा.थंड झाल्या नंतर, डिंक हलक्या हातांनी किंवा लाटण्याने दाबून तुकडे करा आणि एका बाजूला ठेवा.त्याच कढईत आता बदाम, काजू आणि हुलगे १–२ मिनिटे हलक्या आचेवर तळून घ्या.उरलेले तूप कढईत घालून त्यात गव्हाचे पीठ सोनेरी रंगाचे होईपर्यंत आणि सुगंध येईपर्यंत १०–१२ मिनिटे मंद आचेवर शिजवा.पीठ व्यवस्थित शिजल्यावर गॅस बंद करा. त्यात तुकडे केलेला डिंक, तळलेला सुकामेवा, मनुके आणि वेलची पावडर मिसळा आणि चांगले मिक्स करा.मिश्रण थोडे थंड झाल्यावर त्यात गूळ किंवा पिठीसाखर घालून नीट मिसळा.मिश्रण गरम असतानाच त्याचे लहान लहान गोळे करून लाडू तयार करा.मिश्रण खूप कोरडे वाटत असेल तर त्यात तुम्ही थोडे तूप घालू शकता.लाडू पूर्णपणे थंड झाल्यावर एअरटाईट डब्यात ठेवता येतात. हे लाडू २–३ आठवडे ताजेतवाने राहतात..Healthy Oats Paratha Recipe: दिवसभराच्या एनर्जीसाठी हेल्दी नाश्ता; बनवा फायबर, प्रोटीन आणि व्हिटॅमिन्सने भरपूर ओट्स पराठा.वर दिलेल्या सामानापासून तुम्ही कमीत कमी १०-१२ लाडू बनवू शकता. तसेच हिवाळ्यात सकाळी एक लाडू खाल्ल्याने शरीराला ताकद आणि उष्णता मिळते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.