Seasonal Tomato Soup Recipe: हिवाळ्यासाठी बेस्ट! घरच्या घरीच बनवा हंगामी टोमॅटोंचं हेल्दी सूप; रेसिपी लगेच लिहून घ्या

Tomato Soup Recipe for Winter Using Seasonal Tomatoes: हिवाळा म्हणलं की सगळ्यांना गरमगरम पदार्थ खाण्याची चटक लागते. बहुतेक घरांमध्ये आवळा कँडी, गाजर हलवा, दुधी हलवा आणि वेगवगळ्या प्रकारचे सूप बनवले जातात. मात्र सगळ्यांनाच थंडीच्या दिवसात टोमॅटो फार आवडतं. या सूपची हलकीशी आंबट- गोड-तिखट चव आणि गरमपणा थंड हवामानात सगळ्यांना हवहवंसं वाटतं. हॉटेलमध्ये सहज उपलब्ध असलं तरीही हिवाळ्यात मिळणारे ताजे, हंगामी टोमॅटो सूपला नैसर्गिक चव आणि संतुलित स्वाद देतात..हंगामी आहाराचे महत्त्व विशेषतः अशा पदार्थांमध्ये दिसून येते. भारतात हिवाळ्यात मिळणारे देशी आणि चेरी टोमॅटो अधिक आंबट-गोड, रसाळ आणि पौष्टिक असतात. ताज्या टोमॅटोपासून बनवलेल्या सूपमध्ये व्हिटॅमिन C, अँटिऑक्सिडंट्स आणि शरीराला आवश्यक पाणी यांचं प्रमाण चांगलं मिळतं. थंडीच्या दिवसांत हे पोषक घटक शरीराला वातावरणातल्या बदलत्या हवामानाशी जुळवून घ्यायला आणि ऊर्जा टिकवून ठेवायला मदत करतात..हिवाळ्यासाठी सोपं आणि चवदार टोमॅटो सूप कसं बनवायचंहे टोमॅटो सूप बनवण्यासाठी हिवाळ्यात मिळणारे हंगामी टोमॅटो वापरणं गरजेचं आहे. हंगामी भाज्या आणि फळे रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवायला आणि शरीराचा समतोल राखायला फायदेशीर ठरतात..साहित्य (३–४ जणांसाठी)मध्यम आकाराचे ६ ताजे टोमॅटो (चिरलेले)१ लहान कांदा (चिरलेला)३ पाकळ्या लसूण१ इंच आले१ टेबलस्पून लोणी किंवा ऑलिव्ह तेल१½ कप पाणी किंवा भाजीपाल्याचा स्टॉक½ टीस्पून काळी मिरी पूड½ टीस्पून मीठ (चवीनुसार)½ टीस्पून साखर (ऐच्छिक)१ तमालपत्रसजावटीसाठी २ टेबलस्पून कोथिंबीर.कृतीकढईत लोणी किंवा तेल गरम करा. त्यात कांदा, लसूण आणि आले घालून २–३ मिनिटे परता.कच्चा वास निघून गेल्यावर चिरलेले टोमॅटो टाका आणि अंदाजे ५ मिनिटे शिजवा.त्यात पाणी किंवा स्टॉक आणि तमालपत्र टाकून कमी आचेवर १०–१२ मिनिटे उकळानंतर गॅस बंद करून तमालपत्र काढा आणि मिश्रण थोडं थंड होऊ द्या.मिक्सरमध्ये किंवा हँड ब्लेंडरने मिश्रण गुळगुळीत वाटून घ्या.अधिक मऊ पोत हवा असल्यास सूप गाळून घ्या (ऐच्छिक).पुन्हा कढईत सूप घालून मीठ, मिरी आणि गरज असल्यास साखर मिसळा.२ मिनिटे हलके उकळू द्या आणि घट्ट वाटल्यास थोडे पाणी घालून घट्टपणा समायोजित करा.वरून कोथिंबीर घालून गरमागरम सर्व्ह करा..