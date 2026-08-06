काळीज चिरणारा Video: मॅच सुरू असताना वीज कोसळली अन् २४ वर्षीय खेळाडूचा जागीच मृत्यू...

Thai Football Player Dies On Pitch After Lightning Strike : थायलंड येथील एका मैत्रीपूर्ण फुटबॉल सामन्यात २४ वर्षीय थाई खेळाडूचा वीज कोसळून मृत्यू झाला आणि डझनभर खेळाडू जखमी झाल्याचे धक्कादायक वृत्त समोर आले आहे. येथील Sungai Golok येथे हा सामना सुरू होता आणि अचानक वीज कोसळली. या घटनेचा Video व्हायरल झाल्यानंतर सर्वांना धक्का बसला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, ही घटना स्थानिक वेळेनुसार सायंकाळी ५:३० च्या सुमारास घडली. संतीफाप स्टेडियमवर प्रादेशिक गोलोक एफए कप फुटबॉल स्पर्धेचा उपांत्य सामना अबू एक्स नॉन्ग सिरिन आणि सॅमकोल्ट यांच्यात मुसळधार पावसात सुरू असताना खेळाडूंवर वीज कोसळली, ज्यामुळे गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले..सुंगाई गोलोक हे थायलंड आणि मलेशियाच्या केलान्तान राज्याच्या सीमेजवळ येते. मृताची ओळख सोफवान अवाए अशी पटली असून, तो तिसऱ्या श्रेणीतील क्लब याला एफसीसाठी विंगर म्हणून खेळत होता. तो पट्टानी एफसीसाठीही खेळला होता आणि या दुःखद घटनेच्या काही दिवसांपूर्वीच त्याने यालासोबत करार केला होता. पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली, परंतु ते त्याला वाचवू शकले नाही..'सीनियर्सचा आदर करा...!' अजिंक्य रहाणेचा प्रशिक्षक गौतम गंभीर अन् निवड समितीला सूचक इशारा; म्हणाला, तुम्ही हरताय, कारण...."आपत्कालीन वैद्यकीय पथकाने त्याला वाचवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले असले तरी, या घटनेत झालेल्या गंभीर जखमांमुळे पीडित व्यक्तीचा मृत्यू झाला," असे पोलीस प्रमुख थुन सिरिखुंट यांनी मलेशियाची वृत्तसंस्था बर्नामाला सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.