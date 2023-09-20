Ganesh Chaturthi 2025: एकदंतासमोर राशींनुसार करा 'या' मंत्रांचा जप, अडचणींच्या फेऱ्यातून होईल सुटका

गणेश चतुर्थी 2025 मध्ये राशीनुसार मंत्र जप केल्यास अडचणींमधून सुटका मिळू शकते. गणपती बाप्पाच्या मूर्तीसमोर राशीनुसार मंत्र जपल्याने वातावरण शुद्ध होते आणि जीवनातील समस्या दूर होतात. ज्योतिष शास्त्रानुसार, प्रत्येक राशीसाठी विशिष्ट मंत्र आहेत जे गणेश चतुर्थीच्या दिवशी जपल्यास लाभदायी ठरतात
Ganesh Chaturthi 2025: हिंदू धर्मात गणेश चतुर्थी हा सण मोठ्या थाटामाटात साजरा केला जातो. गणेश उत्सव वर्षातील भाद्रपद महिन्यातील शुक्ल पक्षातील चतुर्थी तिथीपासून सुरू होतो. हा उत्सव 10 दिवस चालतो. या 10 दिवसांमध्ये लोक घरोघरी गणपती बाप्पाची प्रतिष्ठापना करतात. बाप्पांची पूजा आणि विधीपूर्वक सेवा करतात. यंदाचा गणेशोत्सवाला कालपासून सुरूवात झाली आहे. धार्मिक मान्यतेनुसार कोणतेही शुभ किंवा शुभ कार्य करण्यापूर्वी श्रीगणेशाचे स्मरण केले जाते. सर्व विघ्नांपासून मुक्ती मिळावी यासाठी गणपती बाप्पाचे स्मरण केले जाते असे म्हटले जाते. गणेश चतुर्थी अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपली आहे. अशा स्थितीत 10 दिवस विधीनुसार गणपतीची आराधना करावी.
तसेच ज्योतिष शास्त्रानुसार बाप्पांच्या मूर्तीसमोर राशीनुसार काही मंत्रांचा जप केला असता. त्यामुळे सर्व प्रकारच्या अडथळ्यांपासून मुक्ती मिळते. चला तर मग जाणून घेऊया राशीनुसार गणपती बाप्पाच्या मंत्रांचा जप कसा करायचा.
अयोध्येचे ज्योतिषी नीरज भारद्वाज यांनी सांगितले की, गणेश उत्सवात भगवान गणेशाची पूजा विधीपूर्वक केली जाते. बाप्पा सर्वांचे सुखकारक करण्यासाठी आपल्या घरी येत असतो. बाप्पांच्या घरी असण्यामुळे वातावरण शुद्ध आणि पवित्र होते. अशा वातावरणात जर काही मंत्रांचा जप केला तर तुमच्या जीवनातील अनेक समस्या दूर होतात.
जर एखाद्या व्यक्तीने गणेश चतुर्थीच्या दिवशी आपल्या मित्रांसाठी त्याच्या राशीनुसार नामजप केला. त्यामुळे त्यांना सर्व अडथळ्यांपासून मुक्ती मिळते. (Astrology)
मेष रास
मेष राशीच्या लोकांनी ‘ओम वक्रतुण्डाय हूं’ या मंत्राचा जाप करावा.
वृषभ रास
वृषभ राशीचे लोक ‘ओम हीं ग्रीं हीं’ हा मंत्र म्हणू शकतात.
मिथुन रास
मिथुन राशीच्या लोकांनी संकट निवारणासाठी ‘ओम गं गणपतये नमः’ किंवा ‘श्रीगणेशाय नम:’ मंत्राचा जप करावा.
कर्क रास
या लोकांनी ‘ओम वक्रतुण्डाय हूं’ किंवा ‘ओम वरदाय नम:’ याचा जप करावा.
सिंह रास
सिंह राशीच्य लोकांनी ‘ओम सुमंगलाये नम:’ चा जप करावा.
कन्या रास
कन्येच्या लोकांनी ‘ओम चिंतामण्ये नम:’ मंत्र का जप करावा.
तुळ रास : तुला राशि के जातकों को ‘ओम वक्रतुण्डाय नम: मंत्र का जाप करना चाहिए.
वृश्चिक रास : वृश्चिक राशिच्या लोकांनी ‘ओम नमो भगवते गजाननाय’चा जप करावा.
धनु रास : धनुच्या लोकांनी ‘ओम गं गणपते मंत्र’ म्हणावा.
मकर : मकर राशीसाठी ‘ओम गं नम:’ हा मंत्र लाभदायी ठरेल.
कुंभ रास : कुंभ राशिच्या लोकांनी हा जप करावा ‘ओम गण मुक्तये फट्’
मीन रास: मीन राशिच्या लोकांनी ‘ओम गं गणपतये नमः’ किंवा ‘ओम अंतरिक्षाय स्वाहा’ चा जप करावा.
लाल रंगाचा गणपतीच्या पूजेत आध्यात्मिक अर्थ काय आहे?
उत्तर: लाल रंग हा आध्यात्मिक दृष्ट्या शुद्धता, प्रेम आणि सकारात्मक ऊर्जेचे प्रतीक आहे. गणपतीच्या पूजेत लाल रंगाचा वापर भक्तांच्या मनातील नकारात्मकता दूर करून सकारात्मकता आणि विघ्नहर्ता गणेशाची कृपा मिळवण्यासाठी केला जातो.
गणेश चतुर्थीला लाल रंगाचा वापर कसा केला जातो?
उत्तर: गणेश चतुर्थीला लाल रंगाचे फूल (जसे, हिबिस्कस), लाल वस्त्रे, लाल चंदन आणि लाल रंगाच्या मिठाया (जसे, लाल पेढे) गणपतीला अर्पण केल्या जातात. तसेच, मंडप आणि सजावटीतही लाल रंगाचा वापर केला जातो.
लाल रंगाचा गणपतीच्या पूजेत आध्यात्मिक अर्थ काय आहे?
उत्तर: लाल रंग हा आध्यात्मिक दृष्ट्या शुद्धता, प्रेम आणि सकारात्मक ऊर्जेचे प्रतीक आहे. गणपतीच्या पूजेत लाल रंगाचा वापर भक्तांच्या मनातील नकारात्मकता दूर करून सकारात्मकता आणि विघ्नहर्ता गणेशाची कृपा मिळवण्यासाठी केला जातो.
गणेश चतुर्थीला लाल रंगाशी संबंधित कोणत्या परंपरा पाळल्या जातात?
उत्तर: गणेश चतुर्थीला भक्त लाल रंगाचे वस्त्र परिधान करतात, गणपतीला लाल फुलांचे हार अर्पण करतात आणि लाल रंगाच्या सजावटीने मंडप सजवतात. तसेच, लाल रंगाच्या प्रसादाचे वाटपही केले जाते, जे भक्ती आणि समृद्धीचे प्रतीक आहे.
डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.
