Ganesh Chaturthi 2025: परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांनी गणपती नक्की कोणत्या तारखेला बसवावा? इथे वाचा

Ganesh Chaturthi 2025 : बाप्पा हे अनेकांचं लाडकं दैवत. भक्त आतुरतेने बाप्पाच्या आगमनाची वाट बघत असून बाप्पाच्या आगमनासाठी भारतातील अनेक शहरांत जोरदार तयारीदेखील सुरु झाली आहे. मात्रा बाप्पाचे काही भक्त भारताबाहेरसुद्धा आहेत. अशा वेळी परदेशातील आणि भारताची वेळ वेगवेगळी असल्याने त्यांनी नेमकी बाप्पाची स्थापन कधी करावी असा प्रश्न पडतो. तुम्ही किंवा तुमचे आप्तस्वकीयसुद्धा परदेशात राहत असतील आणि त्यांना त्यांनाही हाच प्रश्न पडला असेल तर ही माहिती त्यांच्यासाठीच. .संपूर्ण अमेरिका खंडामध्ये, युरोप खंडामध्ये जसे की, लॉस एंजेलिस, वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, शिकागो, लंडन, वॉरसॉर, रोम, जिनेव्हा, सेंट पिटर्सबर्ग, मॉस्को यांसारख्या रशियातील शहरांत त्याचबरोबर अबुदाबी, कराची, सिंगापूर, जकार्ता आणि संपूर्ण भारत देशात आजच, २७ ऑगस्ट रोजी गणपती बसवण्यात येईल..त्याचबरोबर फिलीपाइन्समध्ये, अँटी पोलो, हाँगकाँग, संपूर्ण जपान देश आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये देखील आज २७ ऑगस्ट रोजी गणपतीची स्थापना करण्यात येणार आहे. गणपतीची स्थापना करण्याचा शुभमुहुर्त ११:०५ – १:४० पर्यंत आहे. गणपतीची पूजा विधीवत केल्याने तुम्हाला त्याचे शुभ फळ नक्की मिळेल..