Ganesh Chaturthi 2025: गणपतीची तयारी, बाप्पांच्या पूजेसाठी लागणारे साहित्य कसे गोळा कराल? वाचा एका क्लिकवर

गणेश चतुर्थीच्या तयारीसाठी पूजेचे साहित्य आधीच गोळा करणे महत्त्वाचे आहे.यामुळे पूजेच्या वेळी गोंधळ होणार नाही. हळद, कुंकू, गुलाल, अक्षता यांसारख्या वस्तू एकत्र ठेवल्यास वेळेवर शोधाशोध करावी लागणार नाही. पूजेच्या साहित्याची यादी तयार करून ठेवल्यास आयत्यावेळी गडबड होणार नाही..Complete guide to Ganesh Chaturthi 2025 preparations: गणपती पूजेची विधी माहितीइतर सणांची तयारी टिप्स देशभरात गणेशोत्सव ढोल-ताशांच्या गजरात साजरा केला जातो. यंदा 27 ऑगस्ट गणेशोत्सव साजरा केला जाणार आहे. यामुळे लाडक्या बाप्पांच्या आगमनाची आतुरता सर्वांना लागली आहे.बाप्पाच्या स्वागतासाठी घरोघरी तयारी केली जात आहे. बाजारपेठाही मुर्ती, सजावटीचे साहित्य,मिठाइ यासारख्या अनेक गोष्टींनी सजली आहे. वेगवेगळ्या आकारांतील आकर्षक मूर्ती बाजारात पाहायला मिळत आहेत. दहा दिवस चालणारा गणपती उत्सव देशभरात जल्लोषात साजरा केला जातो. या दिवशी काळात प्रत्येक घरात गणपती बाप्पांची स्थापना केली जाते आणि मनोभावे पूजा केली जाते. गणेशोत्सवा दरम्यान विघ्नहर्ताची मनोभावे पूजा केल्यास अनेक संकटांमधून सुटका होते.गणेशोत्सवादरम्यान गणपती बाप्पांची सकाळ- संध्याकाळ पूजा केली जाते. अशावेळी आरतीच्यावेळी गोंधळ होऊ नये म्हणून साहित्य कसे गोळा करावे हे जाणून घेऊया. .बाप्पांच्या पूजेसाठी लागणारे साहित्य कसे गोळा करालबाप्पांच्या पूजेसाठी लागणारे साहित्य किमना २-३ दिवस आधी गोळा करावे. यामुळे पूजेच्यावेळी गोंधळ होणार नाही. तसेच एखादी वस्तू आणायची राहून गेली असेल तर लगेच आणू शकता. अनेक घरांमध्ये मागील वर्षी आणलेल्या पूजा साहित्यातील काही गोष्टी उरल्या असेल तर त्यानुसार यादी करा. जेणेकरून विनाकारण डबल गोष्टी घेतल्या जाणार नाही. पुजा साहित्याची यादी करणे खुप गरजेचे आहे. यामुळे आयत्यावेळी गोंधल आणि चिडचड होणार नाही. बाप्पासमोर किंवा मंदिरात रांगोळी काढण्यासाठी सर्व रांगोळ्या एखाद्या प्लॅस्टिकच्या डब्यात ठेवावे. हळदी-कुंकू एका कुयरीमध्ये काढून ठेवावे. म्हणजे वेळेवर धावपळ होणार नाही. पूजेच्या वेळी निरांजनातील तूप आणि समईतील तेल संपल्यास पुन्हा पूजेतून उठून ते आणायला जावं लागणार नाही यासाठी एका छोट्या डब्यात तूप आणि बाटलीत तेल भरून ठेवावे. .Ganesh Chaturthi 2025 Puja: गणपती पूजेत लागणाऱ्या साहित्याची आजच करा यादी, आयत्यावेळी होणार नाही गडबड .पुजेसाठी लागणारी भांडी आधीच घासून स्वच्छ करून ठेवावे. पाट चौरंगही स्वच्छ पुसून ठेवावे. तसेच आसनं देखील तयार करून ठेवावे. धूप,धुपाच्या काड्या एका प्लास्टिक डब्ब्यात ठेवावे. यामुळे जास्त शोधाशोध करावी लागणार नाही. अष्टगंध एका डब्यात भरून ठेवावं. हळद, कुंकू, गुलाल, अक्षता या नेहमी लागणाऱ्या वस्तू एकाद्या ट्रे किंवा डब्यात एकत्र ठेवल्या पूजेच्या वेळी शोधाशोध नाही करावी लागतं. 2-3 वेगवेगळ्या सुगंधांच्या उदसत्तीच्या काड्या उदरबत्तीच्या घरात भरून ठेवाव्या. म्हणजेच घरात सुगंधामुळे वातावरणा प्रसन्न राहील. सुपाऱ्या, कापसाची माळवस्त्र, रांगोळी, फुलवाती, तेलवाती, जानवी जोड, धूप, उदबत्त्या या खराब न होणाऱ्या वस्तू आणून घरात आणून ठेऊ शकता. अभिषेक झाल्यावर देवाला पुसायला लागणारी वस्त्र सुद्धा सगळी हाताशी देवघराच्या ड्रॉव्हरमध्ये ठेवावे. देवाला नॅपकिन्स वापरण्यापेक्षा सुती मऊ कापड वापरावे. हळद, कुंकू, गुलाल, अबीर, अक्षता, कापूर हे पूजेत लागणारे जिन्नस एका प्लॅस्टिकच्या डब्यात एकत्र भरून ठेवावे. यामुळे सगळ्या गोष्टी एकाच ठिकाणी मिळतील. निरांजने, उदबत्तीची घरं, कापूरदाणी या गोष्टी कप्प्यात वेगवेगळ्या ठेवल्या की पटकन दिसतील. तुम्ही या वस्तू एका बास्केटमध्ये देखील ठेऊ शकता. .गणपती पूजेसाठी कोणत्या साहित्याची गरज आहे? उत्तर: गणपती मूर्ती, फुले, दूर्वा, मोदक, हळद, कुंकू, चंदन, अगरबत्ती, दिवे आणि प्रसाद आवश्यक आहे..गणेश चतुर्थीची तयारी कशी करावी?उत्तर: साहित्य यादी तयार करा, पूजा स्थान सजवा, आणि खरेदी २-३ दिवस आधी पूर्ण करा..आयत्यावेळी गडबड कशी टाळावी?उत्तर: आधीच यादी बनवून साहित्य खरेदी करा आणि पूजेची जागा तयार ठेवा..गणपती पूजेसाठी प्रसादात काय ठेवावे?उत्तर: मोदक, लाडू, खीर किंवा फळे यांसारखे गोड पदार्थ प्रसाद म्हणून ठेवावेत..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.