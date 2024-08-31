Ganesh Chaturthi 2025 Travel Tips: सुट्टी एन्जॉय करायला बाहेर पडताय? फिरायला जाण्यापूर्वी लक्षात ठेवा 'या' ट्रॅव्हल टिप्स

गणेश चतुर्थीच्या सुट्टीत फिरायला जाण्यापूर्वी सहलीचे नियोजन करणे अत्यंत आवश्यक आहे. हॉटेल आणि प्रवासाचे तिकिट आधीच बुक करा, कारण गर्दीमुळे तिकिट मिळण्यात अडचण येऊ शकते. स्थानिक चालीरीतींचा आदर करा आणि मंदिरात योग्य कपडे घालून जा. गणेशोत्सवाचा आनंद द्विगुणित करण्यासाठी या टिप्स लक्षात ठेवा..Ganesh Chaturthi 2025 Weekend Travel Tips: आई देव बाप्पा येतोय...! यंदा गणेश चतुर्थी हा सण 27 ऑगस्टला साजारा केला जाणार आहे. भाद्रपद महिन्यातील शुल्क पक्षातील चतुर्थीच्या दिवशी 'गणेश चतुर्थी' साजरी केली जाते. गणेश चतुर्थी या दिवसाला महासिद्धीविनायकी चतुर्थी किंवा "शिवा" असेही बोलले जाते.गणेश चतुर्थीला हिंदू धर्मात खुप महत्व आहे. कोणत्याही शुभ कार्याची सुरूवात गणेश पूजनाने केली जाते. श्रीगणेशाच्या आशीर्वादाने कोणतेही काम सुरू केल्यास ते काम सुरळीतपणे पूर्ण होते असे मानले जाते.दरवर्षी १० दिवसांचा गणेशोत्सव मोठ्या आनंदात आणि जल्लोषात साजरा केला जातो. यंदा शनिवार आणि रविवार अशा दोन दिवसांच्या सुट्ट्या लागून आल्या आहेत. यामुळे अनेक लोक फिरायला जाण्याचा विचार करत असतील. पण घराबाहेर पडण्यापुर्वी पुढील ट्रॅव्हल टिप्स लक्षात ठेवा. ज्यामुळे गणेशोत्सावाचा आणि सहलीचा आनंद द्विगुणित होईल. .सहलीचे नियोजन करागणेश चतुर्थीची सुट्टी एन्जॉय करायला बाहेर पडण्यापुर्वी सहलीचे नियोजन करणे खुप गरजेचे असते. यासाठी हॉटेलचे किंवा विमान, रेल्वेचे तिकिट आधीच बुक करावे. कारण तिकिटच्या किमतीत वाढ होऊ शकते किंवा मिळण्यास अडचणी येऊ शकतात. स्थानिक चालीरीतींचा आदर करा गणेश चतुर्थीला फिरायला जाण्यासाठी बाहेर जात असाल तर स्थानिक चालीरीतींचा आदर करावा. तुम्ही मंदिरात जातांना योग्य कपडे घालावे आणि बूट,चप्पल बाहेरच काढावे. तसेच मांसाहार आणि मद्यपान करणे टाळावे. .Ganesh Chaturthi 2025: माझा बाप्पा किती गोड दिसतो..! बाप्पांच्या भक्तीगीतांनी बनवा व्हायरल Instagram Reels .गर्दीदेशभरात गणेशोत्सव ढोल-ताशांच्या गजरात मोठ्या आनंदात आणि जल्लोषात साजरा केला जातो. तसेच देश-विदेशातील लोक गणेशोत्सावाचा आनंद लूटण्यासाठी येतात. यामुळे गणपती मंदिरांमध्ये तसेच अनेक ठिकाणी गर्दी पाहायला मिळते. यामुळे गर्दीच्या ठिकाणी मास्क वापरा. लहान मुलेसोबत असतील तर त्यांच्याकडे लक्ष ठेवा. तसेच भरपुर पाणी प्यावे ज्यामुळे तुम्हाल डिहायड्रेशन होणार नाही.स्थानिक पदार्थांचा आस्वादगणेशोत्सवादरम्यान तुम्ही ज्या ठिकाणी फिरायला जाणार आहात तेथील स्थानिक पदार्थांचा आस्वाद नक्की घ्या. बाप्पांना मोदक आणि लाडू खुप प्रिय आहे. तुम्ही पारंपारिक बद्धतीने बनवलेल्या मोदक आणि लाडूंची चव चाखू शकता. यामुळे तुमची सहल अविस्मरणीय बनेल..मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन गणेश चतुर्थीला घराबाहेर फिरायला जाण्याचा विचार करत असाल तर स्थानिक मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करा. तसेच अधिकार्यांनी दिलेल्या सुचनांकडे लक्ष द्या. यामुळे कोणताही गोंधळ होणार नाही. तुम्हाला गणेशोत्सव सणाचा आनंद घेता येईल.गणेशोत्सवाची निश्चित तारिखयंदा गणेशोत्सव २७ ऑगस्टला साजरा केला जाणार आहे. यामुळे तुम्हाला आताच कोणत्या ठिकाणी जायचे आहे हे ठरवावे लागेल. त्यानुसार प्रवासात सोबत कोणत्या गोष्टी ठेवाव्या याचे नियोजन करता येईल..गणेश चतुर्थीच्या सुट्टीत प्रवासासाठी काय तयारी करावी?उत्तर: तिकिटे, हॉटेल बुकिंग, हवामान माहिती आणि आवश्यक सामानाची यादी आधीच तयार करा..प्रवासादरम्यान सुरक्षितता कशी राखावी?उत्तर: मास्क, सॅनिटायझर, औषधे आणि कागदपत्रे सोबत ठेवा, तसेच स्थानिक नियमांचे पालन करा..गणेशोत्सवात फिरण्यासाठी कोणती ठिकाणे उत्तम आहेत? उत्तर: पुणे, मुंबई, गोवा किंवा कोकणातील समुद्रकिनारे यांसारखी ठिकाणे भक्ती आणि पर्यटनासाठी उत्तम आहेत..गणेश चतुर्थीच्या सुट्टीत बजेट ट्रॅव्हल कसे करावे?उत्तर: आधीच बुकिंग करा, ऑफ-सीझन डील्सचा फायदा घ्या आणि स्थानिक खाद्यपदार्थांचा आनंद घ्या..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.