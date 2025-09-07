Video : 80 वर्षांपूर्वी कसं व्हायचं लालबागच्या राजाचं विसर्जन? सुभाषबाबूंच्या रुपातला बाप्पा अन् ब्रिटिशांच्या नाकावर टिच्चून...

Lalbaugcha Raja 1946 Video : यंदाही महाराष्ट्रातला गणेशोत्सव आणि लालबागचा राजा यांचा उत्सव अविस्मरणीय ठरला. लाखो भाविकांनी लालबागच्या राजाच्या दर्शनासाठी गर्दी केली. हा गणेशोत्सव केवळ श्रद्धेचा उत्सव नाही तर स्वातंत्र्याच्या लढ्याशी जोडलेला ऐतिहासिक वारसा आहे. आता तुम्ही म्हणाल हे कस? पण हे खर आहे..यंदा 80 वर्षांपूर्वीचा एक व्हिडिओ चर्चेत आला आहे ज्यामध्ये लालबागचा राजा नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या रूपात ब्रिटिशांना आव्हान देताना दिसतो.यामागे नेमकी काय स्टोरी आहे जाणून घ्या सविस्तर....1946 मध्ये दुसरे महायुद्ध संपले होते. भारतात ब्रिटिश सत्ता होती आणि आझाद हिंद सेनेवर खटले सुरू होते. नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचे निधन झाले असले तरी त्यांचा स्वातंत्र्यलढा जनतेच्या मनात जिवंत होता. याच काळात गणेशोत्सव याला आणि लालबागच्या राजाची मूर्ती नेताजींच्या रूपात साकारण्यात आली..Elephant Video : हाथी राजा किधर चले! हत्तीच्या गोंडस पिल्लूने जिंकली लाखो मने, क्यूट व्हिडिओ व्हायरल.ही प्रतिकृती आझाद हिंद सेनेला पाठिंबा देण्यासाठी आणि ब्रिटिश सत्तेला आव्हान देण्यासाठी नाकावर टिच्चून बनवली गेली. या मूर्तीने स्वातंत्र्याची ज्योत पेटवली आणि लोकांमध्ये देशभक्तीचा उत्साह निर्माण केला. हा व्हिडिओ आजही त्या काळातील जोश आणि बंडखोरीची आठवण करून देतो..World Video : 125 वर्षांपूर्वी जग कसं होतं? कल्पनेपलीकडचा दुर्मिळ व्हिडिओ, नक्की पाहा...लालबागचा राजा फक्त धार्मिक प्रतीक नसून स्वातंत्र्यलढ्याचा एक भाग आहे. गणेशोत्सवातून सामाजिक संदेश देण्याची ही परंपरा आजही कायम आहे. हा गणेशोत्सव आणि लालबागचा राजा यांचा इतिहास आपल्याला स्वातंत्र्याच्या मूल्यांची आणि एकजुटीची आठवण करून देतो. नेताजींच्या रूपातील लालबागचा राजा आजही प्रत्येक भारतीयाच्या मनात देशभक्तीची प्रेरणा जागवतो..FAQs What is the significance of Lalbaugcha Raja in Ganeshotsav?लालबागचा राजा गणेशोत्सवात काय महत्त्व आहे?लालबागचा राजा हा गणेशोत्सवातील श्रद्धेचा आणि स्वातंत्र्यलढ्याचा प्रतीक आहे, जो लाखो भाविकांना एकत्र आणतो आणि सामाजिक संदेश देतो.Why was Lalbaugcha Raja depicted as Subhash Chandra Bose in 1946?1946 मध्ये लालबागचा राजा सुभाषचंद्र बोस यांच्या रूपात का साकारला गेला?आझाद हिंद सेनेला पाठिंबा देण्यासाठी आणि ब्रिटिश सत्तेला आव्हान देण्यासाठी नेताजींच्या रूपात मूर्ती साकारली गेली.How does Lalbaugcha Raja inspire patriotism?लालबागचा राजा देशभक्तीला कशी प्रेरणा देतो?नेताजींच्या रूपातील मूर्ती आणि गणेशोत्सवातील सामाजिक संदेशातून देशभक्तीचा जोश निर्माण होतो.What is the historical importance of the 1946 video of Lalbaugcha Raja?1946 च्या लालबागचा राजाच्या व्हिडिओचे ऐतिहासिक महत्त्व काय आहे?हा व्हिडिओ स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळातील बंडखोरी आणि आझाद हिंद सेनेच्या समर्थनाची आठवण करतो.How does Ganeshotsav connect with India’s freedom struggle?गणेशोत्सवाचा भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याशी कसा संबंध आहे?गणेशोत्सवाने लोकांना एकत्र आणून स्वातंत्र्याच्या लढ्यासाठी प्रेरणा दिली, विशेषत: नेताजींच्या रूपातील मूर्तीने..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.