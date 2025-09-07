Ganesh Chaturthi Festival

Video : 80 वर्षांपूर्वी कसं व्हायचं लालबागच्या राजाचं विसर्जन? सुभाषबाबूंच्या रुपातला बाप्पा अन् ब्रिटिशांच्या नाकावर टिच्चून...

Subhash Chandra Bose Inspired Lalbaugcha Raja 1946 Video : लालबागचा राजा आणि गणेशोत्सव यंदाही लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान ठरला. 1946 सालातील लालबागच्या राजाचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे
Lalbaugcha Raja 1946 Video

Lalbaugcha Raja 1946 Video

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Lalbaugcha Raja 1946 Video : यंदाही महाराष्ट्रातला गणेशोत्सव आणि लालबागचा राजा यांचा उत्सव अविस्मरणीय ठरला. लाखो भाविकांनी लालबागच्या राजाच्या दर्शनासाठी गर्दी केली. हा गणेशोत्सव केवळ श्रद्धेचा उत्सव नाही तर स्वातंत्र्याच्या लढ्याशी जोडलेला ऐतिहासिक वारसा आहे. आता तुम्ही म्हणाल हे कस? पण हे खर आहे..यंदा 80 वर्षांपूर्वीचा एक व्हिडिओ चर्चेत आला आहे ज्यामध्ये लालबागचा राजा नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या रूपात ब्रिटिशांना आव्हान देताना दिसतो.यामागे नेमकी काय स्टोरी आहे जाणून घ्या सविस्तर...

Loading content, please wait...
Video
Video Clip
video viral
Ganesh Chaturthi
Ganesh Celebration
(video)
lalbaugh
viral video
Lalbaug
Ganesh Chaturthi 2025
Lalbaugcha Raja history
Subhash Chandra Bose

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com