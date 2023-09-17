Ganesh Festival 2025 : गणेशाची अशी मूर्ती जी चोरांनी पळवली आणि खुद्द देवांनीच सांगितला भक्तांना पत्ता!

Ganesh Festival 2025: आपल्या देशाला मंदिरांचा देश म्हटले जाते. याचे कारण म्हणजे देशात असणारी मंदिरांची संख्या होय. आता लवकरच सगळ्यांच्या लाडक्या गणपती बाप्पांचे आगमन होणार आहे. त्यानिमित्तानेच आपण देशातील विविध आणि आश्चर्यचकीत करणाऱ्या गणपती बाप्पांबद्दल जाणून घेणार आहोत..राजस्थानमधील धार्मिक शहर म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या करोली येथे श्री गणेशाची अनेक प्राचीन आणि अद्भुत मंदिरे आहेत. जे त्यांच्या वेगवेगळ्या श्रद्धांमुळे भक्तांची मुख्य केंद्रे आहेत. शहरातील बारपाडा मोहल्ल्यात केवळ २७५ वर्षे जुने श्री गणेशाचे मंदिर आहे. ज्यात गणपतीची मूर्ती नृत्य करताना दिसत आहे.एवढेच नव्हे तर सिद्ध गणेश या नावाने प्रसिद्ध असलेली ही गणेशमूर्ती इतकी चमत्कारिक आहे. की, सुमारे ८० वर्षांपूर्वी चोरीला गेल्यानंतरही देशाची राजधानी दिल्लीहून परतली..Ganesh Chaturthi 2025 : 'तुझी पितळेची वाटी चांदीची झालीय बघ' पेणमध्ये भक्ताच्या स्वप्नात दिसले गणराय, म्हणाले,'आता तुझे दिवस..'.जिल्ह्यातील एकमेव नृत्य करणारी मूर्तीवर्षानुवर्षे या मंदिराला भेट देणारे धर्मेंद्र शर्मा सांगतात की, संपूर्ण जिल्ह्यात ही एकमेव नृत्य करणारी गणेशमूर्ती आहे. सिद्ध गणेशाच्या मंदिरात विराजमान असलेला श्रीगणेशा भक्तांच्या सर्व इच्छा पूर्ण करतो. गणपतीची ही मूर्ती अतिशय प्राचीन आणि नृत्य करणारी असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे..सिद्ध गणेश मंदिरातील वयस्कर व्यक्ती ब्रिजेश चतुर्वेदी सांगतात की, हे मंदिर २७५ वर्षांहून अधिक जुने आहे. या मंदिराचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे सिद्ध गणेशाची चमत्कारिक मूर्ती. चतुर्वेदी सांगतात की, आमचे वडील म्हणायचे की, अपत्य नसलेल्या एका व्यक्तीने हे मंदिर बांधले होते.साधारण ८० वर्षांपूर्वी ही मूर्ती चोरीला गेली होती. तेव्हा एक चमत्कार घडला होता. चोरांनी मंदिरातून मूर्ती चोरून नेली. ही गोष्ट समजल्यावर लोकांनी गुन्हाही नोंद केला होता. तेव्हा अनेक दिवस शोध घेऊन मूर्ती मिळत नव्हती..Ganesh Chaturthi 2025: गणोशोत्सवात गोडधोड खाऊनही स्वतःला हेल्दी आणि फिट ठेवण्यासाठी या टिप्स करा फॉलो.तेव्हा पुजाऱ्यांच्या स्वप्नात गणेशांनी दृष्टांत दिला आणि मूर्ती कुठे आहे हे सांगितले. ती मूर्ती दिल्लीतील एका ठिकाणी आहे असे बाप्पानेच सांगितले, त्यामुळे मग लोक धावतच तिथे गेले. दिल्लीतील पोलिसांना हाताशी धरून लोकांनी त्या चोरांना पकडले पण तिथे अनेक अशाच प्रकारच्या मूर्ती होत्या. त्यातील आपल्या मंदिरातील मूर्ती कोणती लोक या संभ्रमात पडले. तेव्हा ‘ज्या मूर्तीजवळ गेल्यास घुंगरांचा आवाज येईल तोच मी’ असा दृष्टांत पून्हा एकदा बाप्पांनी पुजाऱ्यांना दिला. तेव्हा एका मूर्तीजवळून घुंगराचा आवाज आला आणि गावकऱ्यांनी ती मूर्ती परत मंदिरात आणून बसवली. .गणेश चतुर्थीला हजारो भाविकांची गर्दीस्थानिक रहिवासी हेमेंद्र व्यास सांगतात की, गावातील हे मंदिर अतिशय प्राचीन आहे. या मंदिरातील पूजाही अनेक वर्षांपासून अखंड सुरू आहे. मंदिरात गणेश चतुर्थीनिमित्त भव्य पूजा केली जाते. ज्यामध्ये हजारो भाविक येऊन सिद्ध गणेशाचे दर्शन घेतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.