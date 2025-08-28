Ganeshotsav 2025 : गणपतीला अजिबात आवडत नाहीत 3 गोष्टी, तुम्ही अजिबात करू नका 'या' चुका, नाहीतर नुकसान निश्चित

काल गणपतीचे थाटामाटात आगमन झाले आहेपण तुम्हाला माहितीये श्रीगणेशाला काही गोष्टी अजिबात आवडत नाहीतजर तुम्ही चुकून त्या गोष्टी केल्या तर स्वतःचं नुकसान करून घ्याल..Ganesh Chaturthi 2025 : कालच श्री गणेश चतुर्थीला गणपती बाप्पाचे आगमन झाले आहे आणि गणेशोत्सवाला उत्साहात सुरुवात झालीये. विघ्नहर्ता, बुद्धीचा दाता आणि समाजसंघटक अशी ओळख असलेला गणपती घरोघरी विराजमान झालाय. मात्र गणपतीला काही गोष्टी अजिबात आवडत नाहीत. पुराणातील कथांनुसार या चुका केल्यास बाप्पा क्रोधित होऊन तुम्हाला धडा शिकवतो अशी मान्यता आहे. कोणत्या आहेत त्या गोष्टी? चला जाणून घेऊ.1. अहंकार गणपतीचा पहिला शत्रूगणपतीला अहंकार मुळीच खपत नाही. ब्रह्मवैवर्त पुराणात परशुराम आणि गणपती यांच्या युद्धाची कथा आहे. परशुरामांना आपल्या सामर्थ्याचा गर्व झाला होता. गणपतीने त्यांना रोखताच त्यांनी युद्धाला आव्हान दिले. गणपतीने परशुरामांचा परशु हाणून एक दात गमावला पण त्यांचा अहंकारही संपुष्टात आणला. म्हणूनच बाप्पाची कृपा हवी असेल तर अहंकाराचा त्याग करा..2. दिखावा आणि गर्वकुबेरांना त्यांच्या ऐश्वर्याचा गर्व झाला होता. त्यांनी महादेवांना भोजनाचे निमंत्रण दिले पण गणपतीने त्यांचा खजिना रिकामा करत गर्व खाली आणला. मातेच्या एका मोदकाने गणपतीचे पोट भरले तेव्हा कुबेरांना त्यांच्या वैभवाचा अभिमान निरर्थक वाटला. गणेशाला साधी भक्ती आवडते दिखावा नाही.Ganesh Chaturthi 2025 : गणेश चतुर्थीला चंद्र दर्शन का टाळावे? चुकून चंद्र पाहिलाच तर काय आहे उपाय? जाणून घ्या.3. दुसऱ्यांना त्रास देणेमूषकासुराने सर्वांना त्रास दिला, पण गणपतीने त्याला वाहन बनवत धडा शिकवला. दुसऱ्यांना कष्ट देणाऱ्यांवर बाप्पाची कृपा कधीच होत नाही. गणपती हा शुभ कार्याची सुरुवात करणारा ओंकार स्वरूपी दैवत आहे. त्याची कृपा मिळवण्यासाठी अहंकार, दिखावा आणि इतरांना त्रास देणे टाळा. साध्या भक्तीने बाप्पाला प्रसन्न करा आणि आशीर्वाद मिळवा.Ganesh Chaturthi 2025 : गणेश चतुर्थीला बाप्पाची मूर्ती घरी आणताय? मग 'हे' ७ नियम नक्की पाळा.FAQs Why is Ganesh Chaturthi celebrated?गणेश चतुर्थी का साजरी केली जाते?गणेश चतुर्थी ही गणपती बाप्पाच्या जन्मदिवसानिमित्त साजरी केली जाते, जो विघ्नहर्ता आणि बुद्धीचा दाता आहे. या सणात भक्त गणपतीची पूजा करून शुभ कार्याची सुरुवात करतात.What are the things Ganpati dislikes?गणपतीला कोणत्या गोष्टी आवडत नाहीत?गणपतीला अहंकार, दिखावा आणि दुसऱ्यांना त्रास देणे अजिबात आवडत नाही. या गोष्टी टाळल्यास बाप्पाची कृपा मिळते.How can we please Lord Ganesha during Ganeshotsav?गणेशोत्सवात गणपती बाप्पाला कसे प्रसन्न करावे?साधी भक्ती, नामस्मरण आणि मोदकांचा नैवेद्य देऊन गणपतीला प्रसन्न करता येते. अहंकार आणि दिखावा टाळा.Why is Ganpati called Vighnaharta?गणपतीला विघ्नहर्ता का म्हणतात?गणपती सर्व अडथळे दूर करतो आणि शुभ कार्याला मार्ग मोकळा करतो, म्हणून त्याला विघ्नहर्ता म्हणतात.What is the significance of modak in Ganesh Chaturthi?गणेश चतुर्थीमध्ये मोदकाचे महत्त्व काय आहे?मोदक हा गणपतीचा आवडता नैवेद्य आहे, जो भक्ती आणि समृद्धीचे प्रतीक मानला जातो. यामुळे बाप्पा प्रसन्न होतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.