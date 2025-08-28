‘My Bappa Stories with Sakal’ : तुमच्या गणपती बाप्पाची खास गोष्ट सांगण्याची संधी, सकाळवर झळकणार तुमचे रील्स शिवाय जिंका खास बक्षिसे

गणेशोत्सव आता फक्त घरात नाही तर सोशल मीडियावरही झळकणार! सकाळ घेऊन आलंय एक खास डिजिटल अभियान – ‘My Bappa Stories with Sakal’, जिथे तुम्ही आपली अनोखी गणेशोत्सवाची गोष्ट फोटो आणि रील्समधून सांगू शकता. गणपती बाप्पासोबतचा खास अनुभव, परंपरा आणि आठवणी सगळ्यांसोबत शेअर करू शकता. तुमच्या डेकोरेशनचे फोटो, गणरायाच्या आगमनाचा व्हिडीओ, घरगुती मोदकांची तयारी किंवा विसर्जनाच्या क्षणांचा भावनिक रील – या सगळ्यांतून तुमची कहाणी इतरांपर्यंत पोहोचू शकते..कसं सहभागी व्हायचं?फक्त ₹४९९ मध्ये नोंदणी करा आणि सोबत एक महिन्याचे Sakal+ सब्सक्रिप्शन मोफत मिळवा.तुमच्या घरातील गणेशोत्सवाचे फोटो किंवा रील्स तयार करून #MyBappaStoriesWithSakal या हॅशटॅगसह सोशल मीडियावर शेअर करा.निवडक उत्तम कथा आणि व्हिडिओ सकाळच्या अधिकृत सोशल मीडिया हँडल्सवर रि-शेअर केले जातील..खास बक्षिसेही!ज्या दहा सहभागींची content सर्वात जास्त पसंत केली जाईल त्यांना मिळणार :eSakal.com वर खास फिचरपारंपरिक मराठी पदार्थ, गणेशोत्सवावरील पुस्तके आणि पूजेसाठी लागणाऱ्या वस्तूंची स्पेशल गिफ्ट हॅम्परसकाळच्या सोशल मीडियावर विशेष ओळखआणि पुढील वर्षीच्या गणेशोत्सव विशेष अंकात स्थान मिळवण्याची संधी.तुमचा कंटेंट संस्मरणीय कसा बनवाल?फोटो टिप्स :गणेशाचे फोटो नैसर्गिक प्रकाशात काढापारंपरिक पोशाखातील फोटो घरातील वेगळी सजावट ठळकपणे दाखवाखास प्रसादाची तयारी टिप्ससकाळ-संध्याकाळच्या आरतीचे क्षण शेअर करारील आयडिया :सजावटीची तयारी दाखवणारा टाइम-लॅप्सकुटुंबीयांसोबतची सामूहिक आरतीमूर्ती खरेदीपासून प्रतिष्ठापनेपर्यंतचा प्रवासछोट्या मुलांचा सहभाग दाखवणारे क्षणगणपती बाप्पाच्या भावनिक विसर्जनाचा व्हिडीओ.सकाळने गेल्या अनेक दशकांपासून महाराष्ट्रातील गणेशोत्सवाचे वैभव वाचकांपर्यंत पोहोचवले आहे. आता या डिजिटल उपक्रमातून तुमची कहाणीही या परंपरेचा भाग होऊ शकते..Ready to Join the Celebration?https://www.esakal.com/subscription?utm_campaign=my-bappaताबडतोब वर दिलेल्या लिंकला भेट द्या किंवा QR कोड स्कॅन करून नोंदणी करा. फक्त ₹४९९ मध्ये तुम्हाला मिळेल हजारो भाविकांसोबत या सुंदर डिजिटल उत्सवाचा भाग होण्याची संधी आणि सोबत एक महिन्याचे Sakal+ सब्सक्रिप्शन मोफत.या गणेशोत्सवात, चला एकत्र साजरा करूया गणरायाचा उत्सव – सकाळसोबत!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.