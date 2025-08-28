Ganesh Chaturti Festival

‘My Bappa Stories with Sakal’ : तुमच्या गणपती बाप्पाची खास गोष्ट सांगण्याची संधी, सकाळवर झळकणार तुमचे रील्स शिवाय जिंका खास बक्षिसे

What is My Bappa Stories with Sakal? तुमच्या गणेशोत्सवाच्या कथा आणि रील्ससह जिंका खास बक्षिसे, सकाळच्या डिजिटल उपक्रमात सहभागी व्हा
My Bappa Stories with Sakal
My Bappa Stories with Sakalesakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

गणेशोत्सव आता फक्त घरात नाही तर सोशल मीडियावरही झळकणार! सकाळ घेऊन आलंय एक खास डिजिटल अभियान – ‘My Bappa Stories with Sakal’, जिथे तुम्ही आपली अनोखी गणेशोत्सवाची गोष्ट फोटो आणि रील्समधून सांगू शकता.

गणपती बाप्पासोबतचा खास अनुभव, परंपरा आणि आठवणी सगळ्यांसोबत शेअर करू शकता. तुमच्या डेकोरेशनचे फोटो, गणरायाच्या आगमनाचा व्हिडीओ, घरगुती मोदकांची तयारी किंवा विसर्जनाच्या क्षणांचा भावनिक रील – या सगळ्यांतून तुमची कहाणी इतरांपर्यंत पोहोचू शकते.

Loading content, please wait...
Ganeshotsav
Ganesh Chaturthi
Ganesh Fesitival
ganesh chaturthi festival
Ganesh Celebration
gauri ganpati
pune ganpati festival
Sakal Survey
Ganesh Chaturthi 2025
Bappa significance in life

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com