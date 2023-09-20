Ganesh Chaturthi Festival

Ganeshotsav 2025: स्वारीवर गेलेल्या भोसल्यांना गणेशोत्सवात यायला जमलं नाही; पितृपक्षात बसवला होता गणपती; जाणून घ्या इतिहास...

Hadpakya Ganpati of Nagpur Bhonsle History : २६७ वर्षांची परंपरा असलेल्या या गणपतीची स्थापना नागपूरचे राजे भोसले यांच्या राजवाड्यामध्ये होते. नवासाला पावणारा गणपती असंही मानलं जातं.
Ganeshotsav 2025: Hadpakya Ganpati of Nagpur Bhonsle Kings
वैष्णवी कारंजकर
Updated on

Unique Pitrupaksha Ganesh Festival : गणपती बाप्पा मोरयाच्या गजराने सध्या सगळं वातावरण भारून गेलेलं आहे. घरोघरी गणरायाचं आगमन झालेलं आहे, तसंच सार्वजनिक मंडळांमध्येही गणपती बाप्पा विराजमान झाले आहेत. पुण्यामध्ये मानाच्या गणपतीची जशी अनेक दशकांची परंपरा आहे, त्याचप्रमाणे नागपुरातही अशी परंपरा आहे. पण या अनोख्या गणपतीची स्थापना विसर्जनानंतर होते. २६७ वर्षांची परंपरा असलेल्या या गणपतीची स्थापना नागपूरचे राजे भोसले यांच्या राजवाड्यामध्ये होते. नवासाला पावणारा गणपती असंही मानलं जातं.

काय आहे या गणपतीचा इतिहास?

१७०० च्या दशकामध्ये त्यावेळचे राजे चिमाजी भोसले यांनी बंगालवर विजय मिळवला. त्यानंतर ते नागपूरमध्ये परत आले. पण तोवर गणेशोत्सव संपला होता. चिमाजी भोसले यांनी गणरायाकडे नवस केला होता. हा नवस पूर्ण करायचा होता आणि विजयी जल्लोषही करायचा होता. त्यामुळे चिमाजी भोसले यांनी पुजाऱ्यांना विचारून हडपक्या गणपतीची स्थापना केली.

Ganeshotsav 2025: कधी अन् कुठं झाली 'एक गाव, एक गणपती' ची सुरुवात? या कारणामुळे घेण्यात आला होता निर्णय!

तेव्हापासून हा उत्सव साजरा केला जातो. पितृपक्षातल्या भाद्रपद कृष्ण चतुर्थीपासून गणेशोत्सवाला सुरुवात होते. यामध्ये विजयाचा सोहळा साजरा केला जातो. या उत्सवाच्या काळामध्ये विविध सांस्कृतिक कला सादर केल्या जात असत,नकला, मजा मस्करीच्या कार्यक्रमांचं आयोजन केलं जात असे, त्यामुळे या गणपतीला मस्कऱ्या गणपती असंही नाव पडलं. तेव्हापासून या गणपतीची परंपरा सुरू आहे. आता काळानुसार या उत्सवामध्ये थोडेफार बदल झाले आहेत.

Ganeshotsav 2025: टिळकांनी सुरुवात करण्यापूर्वीच महाराष्ट्रातील 'या' भागात सुरू झाला होता गणेशोत्सव!

हा गणेशोत्सव पितृपक्षामध्ये साजरा केला जातो. पितृपक्षालाच वऱ्हाडी भाषेमध्ये हाडोक किंवा हडपक/हडपोक असं म्हटलं जातं. त्यामुळे या गणपतीचं नाव हडपक्या गणपती असं झालं. १७५५ पासून या गणपती उत्सवाची सुरुवात झाली. पूर्वी २१ फुटांची १२ हातांची मूर्ती स्थापन केली जात असे. पण आता २००५ पासून साडेतीन फुटांच्या आणि १२ हातांच्या मूर्तीची स्थापना केली जाते.

Ganeshotsav
Ganesh festival special receipe

