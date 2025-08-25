Ganesh Chaturthi 2025 : बाप्पाचा रंग शेंदरी का ? जाणून घ्या ही खास आख्यायिका आणि शेंदूरचे पूजेतील महत्त्व

Ganesh Chaturti Festival

Ganpati & Sindoor Story : गणपती बाप्पाला सिंदुरवदन म्हणूनही ओळखलं जातं. बाप्पाचं हे नाव कसं पडलं आणि शेंदूर गणपतीला पूजेत का वाहील जातं जाणून घ्या या मागील आख्यायिका आणि त्यामागील कारण.
Ganeshotsav Special : 27 ऑगस्टला गणेशोत्सव सुरु होतोय. सगळीकडे गणपती बाप्पाच्या आगमनाची उत्सुकता आहे. बाप्पाची अनेक नाव प्रसिद्ध आहेत. त्यातीलच एक म्हणजे सिंदूरवदना. आपल्याकडील अनेक गाण्यांमध्येही बाप्पाचं वर्णन करताना हा शब्द वापरलेला आढळतो. सिंदूरवदन याचा अर्थ म्हणजे शेंदरी रंगाचं मुख असलेला. याचा अर्थ बाप्पाचा रंग शेंदरी आहे. बाप्पाचा रंग असा का झाला यामागेही एक आख्यायिका आहे. जाणून घेऊया.

