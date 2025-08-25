Ganesh Chaturthi 2025 : बाप्पाचा रंग शेंदरी का ? जाणून घ्या ही खास आख्यायिका आणि शेंदूरचे पूजेतील महत्त्व

Ganeshotsav Special : 27 ऑगस्टला गणेशोत्सव सुरु होतोय. सगळीकडे गणपती बाप्पाच्या आगमनाची उत्सुकता आहे. बाप्पाची अनेक नाव प्रसिद्ध आहेत. त्यातीलच एक म्हणजे सिंदूरवदना. आपल्याकडील अनेक गाण्यांमध्येही बाप्पाचं वर्णन करताना हा शब्द वापरलेला आढळतो. सिंदूरवदन याचा अर्थ म्हणजे शेंदरी रंगाचं मुख असलेला. याचा अर्थ बाप्पाचा रंग शेंदरी आहे. बाप्पाचा रंग असा का झाला यामागेही एक आख्यायिका आहे. जाणून घेऊया. .पौराणिक कथा : ही आख्यायिका आहे गणेश पुराणातील. ब्रह्मदेव सत्यलोकात त्यांच्या निवासस्थानी निद्राधीन असताना भगवान शंकर त्यांच्या भेटीसाठी आले. बराच काळ वाट पाहूनही ब्रह्मदेव जागे होईनात. शेवटी भगवान शंकरांनी त्यांना जागे केले. त्या वेळेस ब्रह्मदेवांनी एक जांभई दिली आणि त्या जांभईतुन एक सुंदर बालक उत्पन्न झाला. या बालकाचा रंग शेंदरी होता. शंकर भगवान निघून गेले आणि ब्रह्मदेवांचं लक्ष त्या बालकाकडे गेले. .त्यांनी बालकास विचारलं की,"तू कोण ?" तेव्हा त्याने उत्तर दिलं की,"तुमच्याच जांभईतून उत्त्पन्न झालेला मी तुमचा पुत्र आहे. तेव्हा पुढे आता मी कसं जगावं याविषयी तुम्ही मला आज्ञा करा." त्यावर ब्रह्मदेवाने त्यांच्या पुत्राला वर दिला की,"तू माझा पुत्र आहेस. तू त्रैलोक्यामध्ये तुझी इच्छा असेल तिथे संचार कर. तुला कोणापासूनही मृत्यू येणार नाही. तू ज्याला आलिंगन देशील त्याचा मात्र तात्काळ मृत्यू होईल. तुझ्या शरीराचा रंग शेंदरी असल्याने सगळे तुला सिंदूर म्हणून ओळखतील.".ब्रह्मदेवांनी दिलेला शाप खरा आहे की नाही हे तपासण्यासाठी तो त्यांनाच आलिंगन देण्यासाठी गेला. हे पाहून ब्रह्मदेव संतापले आणि त्यांनी त्याला शाप दिला की,"मी दिलेल्या वराने उन्मत्त होऊन तू जन्मदात्याचाच काळ बनू पाहतोयस. म्हणून तू दैत्य होशील. लवकरच पार्वतीपुत्र गजानन तुझा वध करेल." असं म्हणून ब्रह्मदेव वैकुंठात निघून गेले. त्यामुळे सिंदुरही त्यांचा पाठलाग करत वैकुंठात आला. त्याने विष्णूशी युद्ध करण्याची इच्छा व्यक्त केली. तेव्हा विष्णूने त्याला सांगितलं की,"तू पराक्रमी असल्याने तू माझ्याशी युद्ध करणे तुझ्या लौकिकाला साजेसे नाही तर कैलासवासी शंकराशी युद्ध कर. ते महापराक्रमी आहेत.".भगवान विष्णूंच्या या बोलण्याने सिंदूर आणखी उन्मत्त झाला आणि तो लगेच कैलासावर गेला. शंकर ध्यानस्थ अवस्थेत होते. त्यांच्या बाजूला बसलेल्या देवी पार्वतीला पाहून सिंदूर भाळला आणि तिला पळवून नेण्याचा प्रयत्न करू लागला तेव्हा पार्वतीने गजाननाचा धावा केला. त्यामुळे गजानन प्रकट झाले आणि त्यांनी त्यांच्या परशुने सिंदुरावर वार केला. यामुळे घाबरलेला सिंदूर तिथून पळाला..त्यानंतर सिंदूर सिंदुरासूर झाला. त्याने सगळीकडे हाहाकार माजवला. त्याने सगळीकडे अधर्म माजवला. यामुळे देवांनी गजाननाची प्रार्थना सुरु केली आणि त्याने म्हटलं की,"मी लवकरच पार्वतीच्या पोटी जन्म घेऊन सिदुरासुराचा वध करेन." त्यानंतर शंकर पार्वतीच्या घरी चार हात, सोंड, हत्तीचे मस्तक असलेल्या स्वरूपात गजाननाचा जन्म झाला. त्याने जन्मतःच सांगितलं की मला वरेण्या राजाकडे पोहोचवा. त्यानंतर शंकराने त्याला वरेण्याच्या घरी पाठवले. वरेण्य राजाच्या राणीने त्याच रूप पाहून त्याला नाकारले. त्यामुळे राजाने हे बालक दूर अरण्यात नेऊन टाकलं. बाळ गजानन जंगलात असताना एका मोराने पिसाऱ्याची सावली धरली आणि भुजंगानेही फणा धरून गजानन बाळाचं रक्षण केलं. .तर इकडे एक आकाशवाणी झाली ज्यामुळे सिंदुरासूर घाबरला. ही आकाशवाणी अशी होती की,"हे सिंदुरासूर तुझा प्राण घेणारा बालक पार्वतीला झाला आहे." तो हातात तलवार घेऊन कैलासावर धावत गेला. तिथे त्याला कुठेच बालक दिसला नाही. तेव्हा त्याने पार्वतीला मरण्यासाठी शस्त्र उगारलं. तेव्हाच त्याला कोपऱ्यात बाल गजानन दिसला. तो त्या दैत्याला बघून हसत होता. .सिंदुरासुराने त्याला पकडलं आणि आकाशमार्गाने उड्डाण केलं. सुरुवातीला हलका लागणारा बालक नंतर इतका जड झाला कि सिंदुरा सुराला वजन पेलवेना. त्यामुळे त्याने त्या बालकाला जोराने खाली फेकले. खाली नर्मदा नदी होती. त्या बालकाच्या रक्ताने नर्मदेतील गोटे लाल झाले. सिंदुरासुराला शत्रू मेला असं वाटलं. पण त्याने खाली पाहिलं तेव्हा त्याला प्रत्येक गोट्यामध्ये गणेशमूर्ती दिसू लागली. तर इकडे गजानन सिंदुरासुराशी युद्ध करण्यासाठी त्याच्या राजधानीच्या दिशेने निघाला. तो मुष्कावर विराजमान होता. त्याच्या हाती आयुध होती. .राजधानीच्या वेशीवर आलेल्या गजाननाची चिमुकली मूर्ती पाहून सिंदुरासुराला वाटलं की हा बालक आपणास काय करणार आपण त्याला एका मिठीत मारून टाकू. तेवढ्यात गणेशाने अक्राळविक्राळ रूप धारण केलं. त्याला अनंत मस्तके आणि अनंत हात होते. त्याच विराट रूप पाहून सिंदुरासूर घाबरला. त्याने सिंदुरासूराला बाहुपाशात कवटाळलं त्याचा चेंदामेंदा केला. सिंदुरासुराचं रक्त गजाननाच्या शरीराला आणि मुखाला लागल. त्याच्या अंगाचा रंग शेंदरी झाला म्हणून त्याला सिंदूर वदन म्हटलं जाऊ लागलं. .तेव्हापासून बाप्पाला शेंदरी रंग आवडतो असं म्हटलं जात म्हणून गणपती बाप्पाच्या पूजेत शेंदुराच महत्त्व आहे. गणपतीची मूर्ती जर शेंदरी रंगाची असेल तर जास्त फायदा होतो. .Ganesh Chaturthi 2025 : जेव्हा तुळशी मातेने दिलेला गणपती बाप्पाला शाप ; पौराणिक आख्यायिका आणि महत्त्व .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.