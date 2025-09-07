Pune Ganesh Visarjan : पुण्यात गणपती मंडळांपुढे पोलिस हतबल, कार्यकर्त्यांनी भर गर्दीत उडविलले फटाके, विसर्जन मिरवणूक रेंगाळली

पुण्यात गणेश विसर्जन मिरवणुकीत पोलिसांचे नियोजन फसले. अलका टॉकीज चौकात कार्यकर्त्यांनी फटाके उडविल्याने मिरवणूक रेंगाळली. मानाच्या पाच गणपतींचे विसर्जन वेळेत झाले, मात्र इतर मंडळांनी वेळ न पाळल्याने मिरवणूक दुसऱ्या दिवशीही सुरु आहे. पोलिसांनी एका फटाके उडविल्याप्रकरणी एका कार्यकर्त्याला ताब्यात घेतले..पुण्यात मानाच्या पाच गणपतींचे काल वेळेत विसर्जन झाले मात्र बाकीच्या मंडळांनी वेळ न पाळल्याने मिरवणूक रेंगाळली. पुणे पोलिस मंडळांपुढे हतबल झाल्याचे दिसून आले. अलका टॉकीज चौकात गर्दीच्या ठिकाणी पोलिसांना न जुमानता काही मंडळांच्या कार्यकर्त्यांनी फटाके उडविले. दरम्यान पोलिसांनी एका कार्यकर्त्याला ताब्यात घेतले आहे. तसेच एका तरुणाकडे कोयता आढळून आला आहे. पोलिस त्याची चौकशी करत आहेत. .पुण्यात सकाळी ११:३० वाजेपर्यंत १६३ गणेश मंडळांची मिरवणूक सुरु होती. या मंडळांचे गणपती.अलका टॉकीज चौकातून विसर्जन घाटाकडे मार्गस्थ झाले आहेत. अजून किमान ६०-७० मंडळ मार्गस्थ व्हायचे आहेत. .पुणे पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी यंदा विसर्जन मिरवणुकीचे सुक्ष्म नियोजन केलं होतं आणि २४ तासात मिरवणूका संपवणार अस सांगितले होते. मात्र मानाचे पाच आणि बाकी महत्वाच्या मंडळांनी वेळा पाळल्या पण त्यानंतर मिरवणूक रेंगाळली. दुसऱ्या दिवशी मिरवणूक सुरु आहेत. मिरवणूक संपायला २-३ वाजण्याची शक्यता आहे. .मागच्या वर्षी २:३० वाजता विसर्जन मिरवणूक संपली होती. तब्बल २८ तासांनी मिरवणूक चालली यंदा मागील वर्षीचा विक्रम मोडला जातो की काय अशी चर्चा सुरु आहे. दरम्यान मिरवणुकीत डीजेच्या दणदणाटामुळे रहिवाशांसह गणेशभक्तांना त्रास होत आहे. तसेच तसेच ढोल-ताशा पथकांनीही आवाजाची मर्यादा ओलांडली. या दरम्यान पोलिसही हतबल झाल्याचे दिसून आले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.