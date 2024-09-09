Rainbow Modak Recipe: मोरेश्वरासाठी तिसऱ्या दिवशी भक्तीमय वातावरणात बनवा रंगीत 'इंद्रधनुष्य मोदक', जाणून घ्या रेसिपी

गणरायाला प्रसन्न करण्यासाठी इंद्रधनुष्य मोदक बनवा. हे मोदक दिसायला सुंदर आणि चवदार आहेत. तूप, दूध पावडर, साखर, वेलची पूड आणि फूड कलर वापरून हे मोदक तयार करता येतात. लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांना आवडणारे हे मोदक कमी वेळेत तयार होतात..Rainbow Modak Recipe: महाराष्ट्रासह देशभरात ढोल-ताशांच्या गजरामध्ये मंगलमय वातावरण घरोघरी आगमन झाले आहे. सकाळ- संध्याकाळ बाप्पाची पूजा केली जाते. गणरायाला मोदक प्रिय असल्याने तुम्ही वेगवेगळ्या चवीचे मोदक अर्पण करू शकता. गणरायाला प्रसन्न करण्यासाठी इंद्रधनुष्य मोदक तयार करू शकता. हे मोदक दिसायला जेवढे सुंदर आहेत तेवढेच चवदार देखील आहेत. कमी वेळेत हे मोदक तयार होतात. घरातील लहानांपासून ते मोठ्यापर्यंत सर्वांना हे मोदक आवडेल. हे मोदक बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे हे जाणून घेऊया. .इंद्रधनुष्य मोदक बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य तूप- 1 चमचादूध पावडर --1/2 कप दूध- -1/4 कप साखर - 3-4 चमचे वेलची पूड- -1/2 टीस्पून फूड कलर.Ganesh Festival 2025 : गणरायाला दुसऱ्या दिवशी दाखवा गुलाबजाम मोदकचा नैवेद्य, जाणून घ्या रेसिपी .इंद्रधनुष्य मोदक बनवण्याची कृतीइंद्रधनुष्य मोदक बनवण्यासाठी सर्वात आधी एका भांड्याच तूप घ्यावे.नंतर त्यात मिल्क पावडर मिक्स करावे.नंतर त्यात दूध मिक्स करावेनंतर त्यात वेलची पावडर मिक्स करावे. नंतर मंच आचेवर चांगले घट्ट होईपर्यंत मिश्रण शिवजवावे नंतर थंड करायला ठेवावे. नंतर फुड कलरचा वापर करून निळ, लाल आणि हिरवा रंग मिक्स करून मिश्रणाचे तीन वेगळे गोळे बनवावे.नंतर मोदक साचा वापरून त्यात कीन रंगाचे मिश्रण भरावे आणि एकसारखे मोदक बनवाव.तयार इंद्रधनुष्य मोदक लाडक्या बाप्पाला अर्पण करू शकता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.