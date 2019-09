GatesFoundation : राजस्थानची पायल ठरली पहिली 'चेंजमेकर' भारतीय!

न्यूयॉर्क : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबरोबरच बिल व मेलिंडा फाउंडेशनने भारतातील पायल जांगिड (वय 17) या युवतीला 'चेंजमेकर' पुरस्काराने गौरविण्यात आले.

राजस्थानमध्ये बाल कामगार आणि बालविवाहाविरोधात चळवळ उभारल्याबद्दल पायलला हा पुरस्कार देण्यात आला. संयुक्त राष्ट्राच्या उपसरचिटणीस अमिना जे. मुहंमद यांच्या हस्ते तिला पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. चेंजमेकर पुरस्कार मिळविणारी पायल ही पहिली भारतीय ठरली आहे.

पंतप्रधानाबरोबर आपल्याला हा पुरस्कार मिळाल्याचा आनंद होत असल्याचे पायलने या वेळी सांगितले. राजस्थानमधून बाल कामगार आणि बालविवाह हद्दपार करण्यासाठी ज्या प्रमाणे आपण राजस्थानमध्ये चळवळ उभारली तशीच चळवळ जगभरात उभारण्याची इच्छा असल्याचे ती म्हणाली.

Payal Jangid received the Changemaker Award at tonight’s Goalkeepers Global Goals Awards. This award recognizes her campaign to end child labor and child marriage. pic.twitter.com/OV3U16ERmF

राजस्थानमध्ये राहणाऱ्या पायलचा विवाह लहानपणीच करण्याची तिच्या कुटुंबाची इच्छा होती, पण पायलने घरातील लोकांचा विरोध पत्करत विवाह करण्यास नकार दिला. तेव्हापासून बालकांच्या अधिकारांसाठी संघर्ष करणारी मुलगी, म्हणून तिला ओळखळे जाऊ लागले. पायलने आपल्याजवळील गावांमध्येही जाऊन बालविवाह रोखले आहेत.

आपल्या सर्वांना अभिमान वाटावे, असे काम पायलने केले आहे. पायल ही भारत आणि जगभरात बालशोषणाविरोधातील संघर्षासाठी कायम आघाडीवर राहणारी मुलगी आहे.

- कैलास सत्यार्थी, नोबेल पुरस्कारविजेते सामाजिक कार्यकर्ते

Sumedha ji and I are so proud & moved to watch our daughter Payal receiving Changemaker Award from Bill & Melinda Gates Foundation now in New York. She refused her marriage and her entire village was free from child marriages & labour. @gatesfoundation @BillGates @melindagates pic.twitter.com/zMc8KMUHf2

— Kailash Satyarthi (@k_satyarthi) September 25, 2019