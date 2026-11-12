फक्त १५४ रुपयात २ बीएचके! चिनी माणसाने लिलावात जिंकला ७३२ चौरस फुटाचा फ्लॅट

Trending News: चीनमध्ये एका व्यक्तीने अवघ्या ११ युआन म्हणजेच भारतीय चलनानुसार फक्त १५४ रुपयांत दोन बीएचके फ्लॅट खरेदी केला आहे. या व्यवहाराची सध्या सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरू आहे. विशेष म्हणजे या फ्लॅटसाठी तब्बल १ हजार ६७७ जणांनी बोली लावली होती. फ्लॅट चीनच्या ईशान्येकडील हेइलोंगजियांग प्रांतात आहे. ६८ चौरस मीटर क्षेत्र असलेला हा फ्लॅट एका इमारतीच्या सातव्या मजल्यावर आहे..अलीबाबा ऑक्शन या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर चीनमधील ‘डबल ११’ शॉपिंग फेस्टिव्हलनिमित्त या फ्लॅटचा लिलाव आयोजित करण्यात आला होता. या लिलावाची सुरुवातीची किंमत फक्त १ युआन ठेवण्यात आली होती. प्रत्येक बोली ०.०१ युआनने वाढवण्याची अट होती. मात्र या लिलावात कमाल किंमत ११ युआन निश्चित करण्यात आली होती. जो सर्वात आधी ११ युआनची बोली लावेल त्याला फ्लॅट मिळणार होता. या अटीमुळे लिलावात मोठी स्पर्धा पाहायला मिळाली. एकूण १००१ बोली लावण्यात आल्या. अखेर ५ नोव्हेंबरला जिआंगसू-झेजियांग भागातील एका व्यक्तीने हा फ्लॅट जिंकला..PM मोदींना प्रश्न विचारणाऱ्या महिला पत्रकाराचा व्हिसा अचानक रद्द, भारतात येण्यापासून रोखल्याचं म्हणत थेट गृहमंत्रालयावर आरोप.फ्लॅट फक्त १५४ रुपयांत मिळाला असला तरी खरेदीदाराला इतर खर्चही करावे लागणार आहेत. मालकी हक्क हस्तांतरित करण्यासाठी त्याला सुमारे २ हजार युआन म्हणजेच २८ हजार रुपये डीड टॅक्स भरावा लागणार आहे. याशिवाय मालमत्तेशी संबंधित इतर खर्चही होऊ शकतात..स्थानिक प्रॉपर्टी अॅप्सनुसार या फ्लॅटची बाजारातील अंदाजित किंमत सुमारे ४० हजार युआन आहे. या सोसायटीतील पुनर्विक्रीच्या फ्लॅटची सरासरी किंमत प्रति चौरस मीटर २ हजार ७०० युआन असल्याचे सांगितले जाते. प्रत्यक्ष किंमत आणि लिलावातील किंमतीमधील फरक अलीबाबा प्लॅटफॉर्मने सबसिडीद्वारे भरून काढल्याचे लिलाव एजन्सीने स्पष्ट केले.