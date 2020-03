प्रसिद्ध अभिनेत्रीच्या वडिलांचा कोरोनामुळे मृत्यू...

लंडन: कोरोना व्हायरसने जगभरात हाहाकार उडावला असून, उपाययोजना आखण्यासाठी विविध देश पुढाकार घेताना दिसत आहेत. एका अभिनेत्रीच्या वडिलांचा कोरोना व्हायरसमुळे मृत्यू झाला आहे, याबद्दलची माहिती तिने ट्विटरवरून दिली आहे.

‘ट्रान्सफर्मर्स’ आणि ‘मॅन्सफिल्ड पार्क’ या चित्रपटात भूमिका साकारलेली हॉलिवूड अभिनेत्री सोफिया माइल्स हिच्या वडिलांचे कोरोना विषाणूमुळे निधन झाले आहे. वडिलांच्या निधनामुळे सोफियाला प्रचंड धक्का बसला असून, तिने सोशल मीडियाच्या माध्यमातून तिच्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. तिने ट्विट करून म्हटले आहे की, 'माझे वडील पीटर माइल्स यांच्या आत्म्यास शांती लाभो. काही तासांपूर्वीच माझ्या वडिलांचे निधन झाले आहे. कोरोना विषाणूमुळे त्यांची प्राणज्योत मालवली आहे.' दरम्यान, सोफियाच्या ट्विटनंतर अनेकांनी तिचे सांत्वन करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

RIP Peter Myles.

My dear Dad died only a few hours ago. It was the Corona Virus that finally took him.

— Sophia Myles (@SophiaMyles) March 21, 2020