भारताने कोरोना मृत्यूची खरी माहिती लपवली; प्रेसिडेन्शियल डिबेटमध्ये ट्रम्प यांचा दावा

वॉशिंग्टन - अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीची रंगत आता वाढत आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांचे प्रतिस्पर्धी डेमोक्रेटिक पक्षाचे जो बायडेन यांच्यात पहिलं प्रेसिडेन्शियल डिबेट बुधवारी सकाळी 6.30 च्या सुमारास सुरु झालं आहे. डोनाल्ड ट्रम्प आणि जो बायडेन यांच्यात कोरोना व्हायरसच्या परिस्थितीवरून डिबेटला सुरुवात झाली.

ट्रम्प यांनी म्हटलं की,'तुम्हाला माहिती नाही. भारत, चीन आणि रशियात किती लोकांचा मृत्यू झाला.' ओहियोतील क्लेवलँडमध्ये केस वेस्टर्न रिझर्व्ह युनिव्हर्सिटी आणि क्लेवलँड क्लिनिकमध्ये डिबेटचं आयोजन सुरू आहे. 2016 मध्ये ट्रम्प यांनी 8 गुणांनी ओहियोमध्ये विजय मिळवला होता.

कोरोना

दरम्यान, कोरोना व्हायरसवर झालेल्या चर्चेवेळी ट्रम्प यांनी जगभरात कोरोनामुळे झालेल्या मृत्यूबाबत धक्कादायक असं वक्तव्य केलं आहे. अनेक देशांनी कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांची संख्या चुकीची दिल्याचा दावा त्यांनी डिबेटमध्ये केला. यामध्ये चीन, रशियासह ट्रम्प यांनी भारतानेसुद्धा मृत्यू झालेल्यांची खरी माहिती दिली नाही असं म्हटलं.

सर्वोच्च न्यायालय

अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायाधीश म्हणून अॅमी कोनी बॅरेट यांच्या नामांकनाचा मुद्दाही डिबेटमध्ये होता. या मुद्द्यावर बोलताना ट्रम्प म्हणाले की, आम्ही निवडणूक जिंकलो आहे. आणि आम्हाला त्यांना निवडण्याचा अधिकार आहे. यावर बोलताना जो बायडेन यांनी म्हटलं की, आम्ही न्यायाच्या विरोधात नाही.

US election 2020: Presidential debate begins.

US President & Republican party's nominee Donald Trump says,"We won election,so we've right to chose her (on nominating Judge Amy Coney Barrett to Supreme Court)"

Democratic Party nominee Joe Biden says,"I’m not opposed to justice." pic.twitter.com/IOp5PkATtM

— ANI (@ANI) September 30, 2020