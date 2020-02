महाभियोग सुनावणी : ट्रम्प यांच्यावरील सर्व आरोप फेटाळले 

वॉशिंग्टन : अमेरिकी सिनेटमध्ये अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याविरोधातील महाभियोगाच्या सुनावणीनंतर सर्व आरोप फेटाळण्यात आले आहेत. बुधवारी (ता. ६) सिनेटने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला व ट्रम्प यांना सर्व आरोंपातून मुक्त केले आहे. सत्तेचा दुरूपयोग केल्याचा प्राथमिक आरोप त्यांच्यावर होता. तर दुसरा आरोप हा महाभियोगावर सुनावणी होत असताना संसदेच्या कामकाजामध्ये व्यत्यय आणल्याचा होता. हे सर्व आरोप विरोधी डेमोक्रॅटिक पक्षाकडून करण्यात आले होते. या सर्व आरोपांतून ट्रम्प यांची मुक्तता झाली असून, महाभियोग कारवाई संपुष्टात आली आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

Office of the Press Secretary, White House: Today, the sham impeachment attempt concocted by Democrats ended in the full vindication and exoneration of President Donald J Trump. As we have said all along, he is not guilty. pic.twitter.com/bCD3oJt5Hl

— ANI (@ANI) February 5, 2020